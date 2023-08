Lite davanti un bar, ferito un uomo: lesioni alla testa e alle mani A Mantova un uomo di 45 anni è stato ferito durante una rissa fuori da un bar: il 45enne è stato portato in ospedale. Si cercano gli aggressori.

Nella serata di oggi, martedì 29 agosto, a Mantova un uomo è stato ferito al cranio e alle mani da un gruppo di persone. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che hanno trasferito l'aggredito in ospedale e le forze dell'ordine. Gli agenti della Questura hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

La dinamica dell'aggressione avvenuta in piazzale Gramsci

Sono ancora poche le informazioni relative a questa vicenda. Sembrerebbe che l'aggressione sia avvenuta intorno alle 20 di stasera in piazzale Gramsci. Alcuni uomini avrebbero infatti iniziato a litigare. Per il momento nessuno sa il motivo della discussione. La situazione è presto degenerata: una delle persone coinvolte, un uomo di 45 anni, è stato infatti colpita forse con alcuni cocci di bottiglia.

La persona ferita ha riportato lesioni al cranio e alle mani

Il 45enne, di cui ancora non si conosce l'identità, ha riportato ferite al cranio e alle mani. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto gli operatori sanitari a bordo di un'ambulanza e un'automedica. L'uomo è stato medicato sul posto e poi è stato portato in ospedale in codice giallo. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

I rilievi affidati alla polizia

Nel frattempo sono arrivate due volanti della polizia. Gli agenti hanno svolto tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica e soprattutto identificare gli autori della aggressione. Per il momento, infatti, non ci sarebbe alcuna persona fermata o indagata.