Linate, tenta di salire su un aereo mostrando un green pass falso acquistato su internet: denunciato Un ragazzo di 28 anni è stato denunciato per il reato di sostituzione di persona per aver mostrato un green pass falso e con un un nome diverso da quello presente sulla carta d’imbarco ai controlli per salire su un aereo diretto in Spagna.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Ha cercato di salire su un aereo mostrando il green pass di un'altra persona. A essere indagato ora per il reato di sostituzione di persona è un ragazzo di 28 anni, italiano e residente a Bergamo. Dalle informazioni rilasciate dalla polizia, il ragazzo si è presentato ai controlli all'aeroporto di Linate con un certificato verde con un un nome diverso da quello presente sulla carta d'imbarco. Il 28enne però è stato scoperto prima che salisse sull'aereo diretto in Spagna. Così sono state allertate le forze di polizia e per lui è scattata la denuncia.

Il 28enne ha tentato la fuga

A intercettarlo prima della fuga è stata la pattuglia degli agenti dell'Ufficio di Polizia di Frontiera. Una volta portato in ufficio il 28enne ha ammesso di non avere un regolare Green pass perché contrario ma di averne acquistato uno nel mercato illegale di internet così da poter andare in Spagna. Subito sono partiti gli accertamenti sull'uomo: è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marjuana celata nella tasca del bagaglio. Per lui dunque è scattata anche una sanzione per droga.

Come funzionano le false certificazioni su internet

Stando a quanto accertato nel corso di una indagini della Polizia Postale lo scorso dicembre: in alcuni casi, le false certificazioni sono state ottenute dagli hacker sfruttando i canali di accesso messi a disposizione dalle farmacie per inserire i codici dei tamponi e dei vaccini effettuati e, in questo modo, generare il Green pass. Sono almeno 120 le persone che hanno usufruito di questa truffa acquistando i certificati falsi, localizzati nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Bolzano, Como, Grosseto, Messina, Milano, Monza-Brianza, Reggio Calabria, Roma e Trento. Secondo gli inquirenti, il numero reale potrebbe però essere più ampio.