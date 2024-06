video suggerito

Limite di 30 km all'ora in città a Milano: ecco le prime sette strade interessate Le prime strade a velocità ridotta sono via Mezzofanti, via Corridoni, via Oglio, via Sabatino Lopez e via Arturo Graf, via degli Imbriani, via Fara. Tutte arterie di traffico situate in prossimità di istituti scolastici.

Milano città a 30 km all'ora. Con tanto di parcheggi per le auto eliminati per fare spazio alle biciclette, marciapiedi allargati (dove possibile) e dissuasori di velocità. Una misura decisa tempo fa dal Consiglio comunale per migliorare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti in città, che entra in vigore in queste prime sette vie: si tratta di via Mezzofanti, via Corridoni, via Oglio, via Sabatino Lopez e via Arturo Graf, via degli Imbriani, via Fara.

Quali sono le prime "strade 30" a Milano

Tutte arterie scelte in particolare per la presenza di istituti scolastici. In via Mezzofanti, Municipio 4 (quartiere Forlanini) il tratto in cui le auto dovranno rallentare è quello compreso tra via Pannonia e viale Corsica. Nel Municipio 1 si trova invece via Corridoni, dove si viaggerà a 30 all’ora tra via Cesare Battisti e via Conservatorio. Nel Municipio 8, zona Quarto Oggiaro, le strade dove le auto saranno costrette a rallentare sono via Sabatino Lopez e via Arturo Graf, da via Fratelli Traversi fino alla fine della strada). In via Oglio, Municipio 4, il tratto con limite a 30 all’ora è quello che va da via Mincio a corso Lodi. In via degli Imbriani (Municipio 9) a cambiare velocità saranno le corsie tra piazzale Costantino Nigra e via Camillo Ugoni, mentre in via Fara (Municipio 2) quelle tra via Glavani e via Pirelli.

Le prossime vie a velocità ridotta

A queste prime “strade 30” se ne aggiungeranno presto altre. L’obiettivo del Comune è infatti quello di arrivare a cento: le prossime dovrebbero così essere corso di Porta Vigentina, via Pisacane, via Ulisse Dini, via Giacomo Watt, via Val D’Intelvi, via Michelangelo Buonarroti, via Alessandro Litta Modignani.