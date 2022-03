Limbiate, uomo di 35 anni accoltellato in piena notte con un machete Un uomo di 35 anni è stato accoltellato alla testa con un machete a Limbiate nella notte tra ieri e oggi.

Un uomo di 35 anni è stato accoltellato alla testa con un machete. Tutto è successo nella notte tra ieri e oggi, lunedì 28 e martedì 29 marzo, in corso Europa a Limbiate, paese al confine con Milano, verso le 3 del mattino. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine e dall'Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato a seguito di una chiamata di aiuto che denunciava l'accaduto.

Accoltellato alla testa con un machete, grave un uomo di 35 anni

Sul posto, nella strada provinciale che divide il Parco delle Groane, si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza in codice rosso e un'automedica. Al loro arrivo i paramedici hanno trovato il 35enne con una profonda ferita lacero-contusa alla testa, provocata da un machete. Stabilizzato in loco, è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza dove è stato subito operato per procedere con la rimozione di corpi estranei e per saturare la ferita. In corso Europa è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri per effettuare tutti gli accertamenti del caso e cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto, oltre che per risalire ai responsabili della violenta aggressione. Dopo alcune ore di indagini lampo, secondo quanto riportato da MonzaToday, i militari avrebbero rintracciato il presunto responsabile. Fondamentali, comunque, saranno le eventuali immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza della zona e la testimonianza della vittima, ora ricoverata al San Gerardo.