Li accerchiano e poi li derubano, ma loro fermano un ladro ed esplode la rissa: tre feriti Sono diverse le rapine che si sono verificate stanotte a Milano: una notte particolarmente movimentata che si è conclusa con tre persone in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Gli avrebbe strappato la collanina dal collo e poi avrebbe provato a colpirlo con una bottiglia di vetro: è questo il motivo che hanno potato i carabinieri della compagnia Milano Duomo a identificare un ragazzo di 19 anni nella serata di ieri, venerdì 23 settembre. La vittima sarebbe uno studente di vent'anni che ha fornito la descrizione del responsabile ai carabinieri.

Il 19enne denunciato in stato di libertà

Il 19enne, dopo averlo aggredito in corso Como a Milano, è scappato e ha abbandonato la refurtiva. Nonostante questo i militari sono riusciti a identificarlo e denunciarlo in stato di libertà. Oltre lui, sono state identificate e controllate altre 49 persone. Nella stessa nottata, per esempio, è stato deferito in stato di libertà – sempre per rapina impropria in concorso – un altro ragazzo, un 24enne che sarebbe senza fissa dimora e, secondo alcuni precedenti, avrebbe anche precedenti per reati in materia di stupefacenti.

Gruppo aggredisce due uomini

Nella stessa nottata, i carabinieri sono intervenuti in piazza Gobetti dove all'1.40 un uomo di 34 anni e uno di 29, sono stati accerchiati da un gruppo di sette persone. Queste avrebbero spintonato le vittime e gli avrebbero portato via un cellulare e un monopattino per poi scappare. I due però sarebbero riusciti a trattenere uno dei responsabili.

Tra i te sarebbe nata una colluttazione dove si sarebbero colpiti con alcuni cocci di bottiglia. I carabinieri hanno identificato tutte le persone coinvolte. Le due vittime sono state portate in ospedale e dimesse con una prognosi di cinque e otto giorni per lievi ferite lacerocontuse al volto. Il responsabile, che è stato denunciato, è stato portato all'ospedale Fatebenfratelli dove è ancora in cura.