Esplode una palazzina nel Pavese: tre persone ferite, una è gravissima Una forte esplosione è stata sentita nella serata di ieri 17 settembre: a esplodere è stata una palazzina a Palestro, nel Pavese. Tre le persone rimaste ferite di cui una in gravi condizioni.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Una palazzina di due piani nel Comune di Palestro, in provincia di Pavia, è esplosa nella tarda serata di ieri sabato 17 settembre. Ci sarebbero tre feriti: uno è stato trasportato in gravi condizioni in elisoccorso in codice rosso per le profonde ferite riportate. Meno gravi le altre due persone ferite, anche per loro però è stato necessario il trasporto in ospedale. È soprattutto uno l'appartamento maggiormente danneggiato: tutta la palazzina è stata resa però inagibile. All'interno c'erano anche due cani di piccola taglia, rimasti anche loro coinvolti nell'esplosione.

A provocare l'esplosione forse una bombola del gas

Ora si sta cercando di capire cosa abbia provocato la forte esplosione: tra le ipotesi, quella della fuga di gas da una bombola del Gpl. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitati i medici e paramedici del 118, oltre che ai vigili del fuoco del comando di Pavia, di Vigevano e i volontari di Robbio. I feriti sono stati subito medicati e trasportati in ospedale. Tocca anche ai carabinieri indagare sui fatti e sciogliere tutti i dubbi su cause e dinamica.