L'ex pilota Jean Alesi ha prestato servizio come chierichetto per la messa di Natale a Milano

Jean Alesi che presta servizio come chierichetto alla Chiesa ambrosiana di Milano nella notte di Natale (frame da Instagram)

La Chiesa ambrosiana di Milano per la Vigilia di questo Natale ha avuto tra i suoi chierichetti un ospite d'eccezione. Vestito di bianco e con una croce in mano, l'ex pilota della Formula 1 Jean Alesi ha prestato servizio durante la messa del 24 dicembre: "In God I trust", ha scritto l'ex ferrarista nel video che ha pubblicato tra le sue storie su Instagram.

La carriera in Formula 1 di Jean Alesi

Nato in Francia da genitori siciliani, Alesi ha debuttato nella Formula 1 nel 1989 dopo aver ottenuto diversi successi nelle categorie minori. La sua prima monoposto è stata la Tyrell lasciata libera da Michele Alboreto, licenziato dalla scuderia inglese per motivi legati alle sponsorizzazioni. Conquistando subito punti, il giovane francese ha iniziato la carriera che lo ha portato nella prima metà degli anni '90 a correre per la Ferrari.

Jean Alesi con la tuta della Tyrell tra Ayrton Senna e il suo compagno di scuderia in McLaren Gerhard Berger, Gran Premio di Monaco 1990 (foto da LaPresse)

Nel '91 è salito sulla monoposto rossa come secondo di Alain Prost, ma già dal 1992 è diventato il primo pilota del Cavallino. Il successo più importante della sua carriera Alesi lo ha ottenuto l'11 giugno 1995, giorno del suo 31esimo compleanno e del suo unico Gran Premio vinto, quello di Montreal in Canada.

Il ritiro e l'esperienza da chierichetto

Oggi Alesi di anni ne ha 59 e non corre più un Gran Premio già da 22. L'ex pilota è ormai divenuto ambasciatore della Formula 1 e continua a seguire con un occhio di riguardo quanto accade nella scuderia della Ferrari.

Tuttavia, se nelle monoposto ora c'è spazio solo per i giovani talenti come quello di Charles Leclerc, che Alesi stesso in un'intervista a Fanpage.it ha definito "uno dei piloti più forti degli ultimi trent'anni", per un campione come lui non è mai troppo tardi per fare un'esperienza da chierichetto: "Devo dire che è stato molto emozionante".