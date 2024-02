Lettera di minaccia allo scrittore Stefano Jesurum: “Attento se non vuoi diventare una pietra d’inciampo” Lo scrittore Stefano Jesurum, nonché membro di spicco della comunità ebraica milanese, è stato destinatario di una lettera di minaccia arrivata a casa sua: “Attento alle tue esternazioni se non vuoi diventare una pietra di inciampo davanti al tuo portone”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

"Stefano, attento alle tue esternazioni se non vuoi diventare una pietra di inciampo davanti al tuo portone". Questo è il contenuto della lettera anonima e di minaccia allo scrittore Stefano Jesurum: è lui stesso sulla sua pagina Facebook a raccontare cosa sia successo: "L'aria che tira. Per la prima volta in vita mia sono appena uscito da un commissariato di PS dopo aver presentato una denuncia per minacce e antisemite. Ogni commento è superfluo. Shabbat shalom". Tantissimi i commenti di solidarietà allo scrittore.

Chi sia l'autore della lettera è ancora tutto da scoprire, la polizia sta procedendo con le indagini del caso. Al momento si sa per certo che lo scrittore, nonché membro di spicco della comunità ebraica milanese, quando è rientrato nel suo palazzo ha ritirato la posta dal suo portinaio e ha trovato questa lettera. Subito si è diretto in commissariato per presentare denuncia.

In un'intervista a la Repubblica il giornalista ha spiegato di essere preoccupato ma non spaventato. Ma soprattutto spiega: "Non capisco proprio a quali esternazioni si possano fare riferimento. Ho sempre avuto posizioni molto nette in merito al diritto all’esistenza dello Stato di Israele ma ho anche da tempi non sospetti criticato il governo Netanyahu e riconosciuto la necessità di arrivare a un negoziato che preveda la soluzione dei due Stati".

Tra i commenti e i post social di solidarietà c'è anche quello del Partito Democratico della città metropolitana di Milano. "A nome di tutto il Partito Democratico Milano Metropolitana, il più grande abbraccio a Stefano Jesurum per l'attacco vergognoso che ha dovuto subire.Siamo e saremo in prima linea al tuo fianco contro ogni rigurgito di antisemitismo". E altri tantissimi messaggi di solidarietà.