milano
video suggerito
video suggerito
Sgombero del centro sociale Leoncavallo

Leoncavallo sotto sfratto, demoliti i sanitari per renderlo inagibile: un mese di tempo per portare via tutto

La porta del Leoncavallo è stata chiusa con un grosso lucchetto e il sistema di allarme è stato riattivato. Le chiavi sono in mano al gruppo Cabassi, proprietario dell’immobile. La Polizia continua l’inventario del materiale contenuto nello stabile: gli attivisti avranno un mese di tempo per ritirare tutto.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Alice De Luca
0 CONDIVISIONI
Foto di Claudio Furlan/La Presse
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Sgombero del centro sociale Leoncavallo

La porta del Leoncavallo, lo storico centro sociale di Milano ora sotto sfratto, è stata chiusa con un grosso lucchetto e il sistema di allarme è stato riattivato. Gli unici ad avere le chiavi sono i Cabassi, la famiglia proprietaria dell'immobile, in passato uno stabilimento industriale per la produzione della carta. Ieri, venerdì 22 agosto, il gruppo ha fatto una prima ispezione della struttura. Nel frattempo la Polizia continua l'inventario degli arredi e di tutto ciò che è contenuto nell'immobile: sedie, letti, impianti, maxi schermi.

Gli attivisti avranno un mese di tempo per ritirare tutto il materiale (compreso l'archivio storico) e potranno entrare accompagnati dalle forze dell'ordine: la porta principale dovrà essere aperta dai Cabassi, mentre alle stanze interne potranno accedere solo alla presenza dell'ufficiale giudiziario, che custodisce le chiavi delle serrature.

Lo stabile di via Watteau, nel quartiere Greco di Milano, continua ad essere presidiato esternamente, mentre al suo interno sono stati demoliti i sanitari per rendere la struttura inagibile nell'eventualità di una nuova occupazione. Lo sfratto dell'immobile, occupato ormai da 31 anni, è iniziato a sorpresa nella mattina di giovedì 21 agosto, nonostante fosse previsto per il 9 settembre. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è dichiarato all'oscuro dell'operazione, della quale nessuno avrebbe fatto menzione nemmeno durante la riunione del Comitato per la sicurezza pubblica avvenuta il giorno prima.

Attualità
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
sgombero
Leoncavallo
Leoncavallo sotto sfratto, demoliti i sanitari per renderlo inagibile: un mese di tempo per portare via tutto
Quale potrebbe essere il destino del Leoncavallo dopo lo sgombero: le ipotesi sulla nuova sede del centro sociale
Leoncavallo, la rabbia il giorno dopo lo sfratto improvviso: "Milano è diventata un manichino vuoto"
Comincia il corteo contro lo sfratto del Leoncavallo: "A settembre una manifestazione nazionale"
Il sindaco Sala: "Non ero stato avvisato dello sgombero, nessun cenno neanche alla riunione di ieri"
Oggi Salvini parla di "decenni di illegalità tollerata". Ma nel '94: "Il Leonka era il mio ritrovo"
Il governo esulta ma non spiega perché non libera l'edificio occupato da Casapound
Interviene anche Fedez sullo sgombero del Leoncavallo: "Milano è stata svuotata anche della sua stessa identità"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views