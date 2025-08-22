Leoncavallo, la rabbia il giorno dopo lo sfratto improvviso: “Milano è diventata un manichino vuoto”

Foto di Claudio Furlan/La Presse

C'è un effetto straniante nel camminare intorno al centro sociale Leoncavallo dopo lo sfratto di giovedì mattina. Non ci sono gli attivisti che, nonostante il pieno agosto e la pioggia battente, hanno protestato contro l'operazione di sfratto e l'imponente dispositivo di ordine pubblico che ha permesso alla proprietà della struttura di rientrarne in possesso, dopo anni di attese e di rinvii.

Addio a via Watteau

Restano invece forti le polemiche politiche tra gli schieramenti e la delusione degli attivisti che per anni hanno animato lo storico centro sociale di Milano, fondato nel 1975 e in via Watteau dal 1994. Lo sfratto, atteso da anni e rinviato dopo l'ultima visita dell'ufficiale giudiziario, era atteso per il 9 settembre. La decisione di anticipare in pieno agosto – il Comune è stato avvisato dalla Prefettura solo a ridosso dell'operazione – ha colto la città di sorpresa: "È stato brutto, emotivamente molto brutto" racconta a Fanpage.it Marina Boer, presidente dell'associazione Mamme antifasciste del Leoncavallo, cuore del centro sociale che sin dall'inizio è stato capace di attirare anche i meno giovani.

Quale futuro per il Leoncavallo

Senza la sede di via Watteau e in attesa di una nuova destinazione, come la struttura del Comune di via San Dionigi, per cui si aspettano un bando e la bonifica, i prossimi mesi non saranno facili per il Leoncavallo: "Dobbiamo costruire una continuità e portare avanti le nostre idee, ma non rinunciamo. Sapevamo che non avevamo più tanto tempo e per questo fin dall'inizio abbiamo chiesto un tavolo con Comune e Prefettura, poteva esserci più collaborazione" ci spiega Boer.

Collaborazione che evidentemente non c'è stata, con il sindaco Beppe Sala che non è stato avvisato, mentre il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi festeggiava: "Lo sgombero del centro sociale Leoncavallo segna la fine di una lunga stagione di illegalità. Per trent’anni quell’immobile è stato occupato abusivamente" ha commentato in una nota.

Dichiarazioni che non sorprendono Marina Boer: "Ce lo aspettavamo ovviamente, non vedevano l'ora, è un uso politico della situazione, è un atteggiamento di chiusura per non doversi confrontare".

Sullo sfondo c'è la città di Milano che cambia, oggetto delle inchieste sull'urbanistica, e che non riesce più a tenere unite le sue anime: "Milano è stata una fucina dopo la guerra, di cultura e di idee, è diventata un manichino vuoto, si può costruire se si rende vivibile la città, ma se il costruire serve a creare cartoline vuote, è solamente una questione di profitto", conclude Boer.