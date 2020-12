in foto: (Immagine di repertorio)

È scomparsa a Lecco una donna di 45 anni. Carla L. si sarebbe allontanata nel pomeriggio di lunedì 14 dicembre dalla sua abitazione e da allora non si hanno più avuto sue notizie. Inizialmente i vigili del fuoco di Lecco hanno concentrato le ricerche vicino il rione di Germanedo, vicino il Santuario della Madonna della Rovinata dove sembrerebbe essere stata vista per l'ultima volta, ma di lei non c'era nessuna traccia.

Chi ha informazioni può contattare la Questura

Di Carla ancora non si sa molto. Secondo le informazioni fornite dalla Prefettura, la donna è alta un metro e sessanta, ha una corporatura normale, ha occhi castani e capelli lunghi, lisci e di colore tra il castano e il rosso. Chiunque possa fornire informazioni utili può contattare la questura di Lecco al numero 0341279111.

Aumentano le squadre di ricerca per trovare Carla

In questi due giorni sono state implementate le squadre di ricerca. Ai pompieri di Lecco si sono aggiunti anche i vigili del fuoco di Bergamo e Torino, alcune squadre dei nuclei Speleo Alpino Fluviali e le unità cinofile. Da Malpensa è stato fatto alzare in volo anche un elicottero per perlustrare la zona e dal pomeriggio di oggi sono stati attivati anche dei droni con telecamera termica per sorvolare la zona del Santuario. Gli agenti della questura di Lecco invece stanno facendo le loro ricerche nella zona urbana.