Ha una reazione allergica dopo aver consumato un gelato: chiuso locale

Una donna ha avuto una reazione allergica dopo aver mangiato un gelato: è stata salvata all’ospedale di Lecco. L’Ats ha svolto poi alcuni controlli e multato il locale.

Una donna è stata ricoverata in pronto soccorso all'ospedale Manzoni di Lecco dopo una grave reazione allergica avuta dopo aver consumato un gelato. Fortunatamente con lei, c'era anche la madre che l'ha immediatamente accompagnata nella struttura sanitaria dove è stata presa in carico dal personale sanitario, che le ha somministrato la terapia d'urgenza per anafilassi evitandole conseguenze più gravi.

Una volta capito che la reazione si è scatenata dopo aver mangiato un gelato, è stata inviata una segnalazione al servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Agenzia di tutela della salute della Brianza che hanno eseguito un controllo nell'attività.

I tecnici hanno quindi effettuato un'ispezione e, quanto trovato, è stata una situazione particolarmente critica e pericolosa. Hanno infatti rilevato diverse carenze nella gestione degli allergeni. In particolare la mancata conoscenza delle corrette procedure, informazioni sbagliate ai consumatori, utilizzo della stessa paletta per prendere gusti diversi di gelato facendo così correre il rischio che vi sia una contaminazione e un pessimo stato di conservazione dei prodotti. Tutte condizioni che avrebbero potuto mettere in pericolo altre persone, non solo la donna che ha poi avuto la reazione allergica ed è stata salvata dall'ospedale di Lecco.

Considerato quanto scoperto, gli ispettori hanno quindi multato il locale. E non solo. Hanno deferito il titolare per aver avuto alimenti in cattivo stato di conservazione e hanno disposto la sospensione dell'attività fin quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Una volta che tutto tornerà a norma, quindi, il locale potrà riaprire.