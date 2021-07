Lecco, ha un malore mentre è al lavoro: 22enne trasferito in codice rosso in ospedale Un ragazzo di 22 anni ha avuto un malore mentre stava lavorando in uno stabilimento di Lecco, in via Belfiore. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono arrivati i paramedici della Croce Rossa di Lecco che hanno trasportato il giovane in codice rosso all’ospedale Manzoni. Ora le forze dell’ordine sono al lavoro per capire quanto accaduto.

A cura di Giorgia Venturini

Paura oggi nel pomeriggio per un ragazzo di 22 anni che ha avuto un improvviso malore mentre era al lavoro. Stando alle primissime informazioni, il giovane non si è sentito bene mentre si trovava in uno stabilimento in via Belfiore a Lecco verso le 15 di oggi mercoledì 21 luglio. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono arrivati i paramedici della Croce Rossa di Lecco che hanno trasportato il giovane in codice rosso all'ospedale Manzoni.

Non si è trattato di un incidente sul lavoro

Per ora non è ancora certo cosa sia successo al 22enne ora ricoverato in gravi condizioni. Certo per il momento è che non si sia trattato di un incidente sul lavoro. Tanto lo spavento sul lavoro da parte dei colleghi. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, al lavoro per cercare di ricostruire passo per passo quanto accaduto.

Muore un operaio in una officina di Peschiera Borromeo

Solo una settimana fa un uomo di 68 anni è morto mentre era impegnato in una officina a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il 68enne stava riparando un mezzo pesante. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l'operaio non c'è stato nulla da fare: i medici infatti non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. L'allarme all'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia è arrivato attorno alle 14.10: in via della Bellaria numero 1 sono stati inviati un'ambulanza, un'automedica e anche un elicottero. Oltre al personale medico sanitario, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Procura. Gli inquirenti cercheranno di capire se sono state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza.