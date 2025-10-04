milano
Le va un boccone di traverso e muore: la vittima è Roberta Ghisla

Una donna di 58 anni è morta in ospedale a Brescia: è stata ricoverata dopo che le è andato di traverso un boccone. È quindi morta per soffocamento.
A cura di Ilaria Quattrone
Si chiamava Roberta Ghisla, la donna di 58 anni che è morta  dopo che un boccone le è andato di traverso. L'episodio è avvenuto a Lodrino, comune che si trova in provincia di Brescia, nella giornata di giovedì 2 ottobre 2025. La 58enne è stata trovata dai familiari in stato di incoscienza. Sono stati loro a chiamare il numero unico delle emergenze 112. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che sono stati inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

La donna è morta in ospedale

I medici e i paramedici sono arrivati con un'ambulanza e un'automedica. Dopo averle fornito le prime cure sul posto, l'hanno trasferita d'urgenza con un elicottero agli Spedali Civili di Brescia. Purtroppo nonostante il loro operato, la donna è morta in ospedale. Stando a quanto riportato dai media locali, la donna sarebbe morta soffocata a causa di un bolo incastrato nella trachea. Un tragico incidente. La notizia ha ovviamente scosso l'intera comunità di Lodrino, che conosceva la donna e che è rimasta sconvolta da quanto le è accaduto. Alcuni concittadini hanno spiegato che già in passato era avvenuto un episodio simile.

Per la 58enne, che viveva in un'abitazione di via Crocetta al civico 15, verranno celebrati i funerali nella chiesa parrocchiale del paese. I funerali saranno celebrati nella giornata di lunedì 6 ottobre 2025 nella chiesa parrocchiale del paese.

