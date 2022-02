Le pizze di Milano che costano più di quella di Cracco Sì, la pizza di Cracco non costa poco. Ma quante altre pizze a Milano hanno un prezzo superiore a quella dello chef stellato? Ecco quelle trovate da Fanpage.it.

È ormai un tormentone. Di tanto in tanto, qualcuno si accorge che Carlo Cracco ha un bistrot in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano e, dopo aver letto il menù con i relativi prezzi, si siede al tavolo e ordina una pizza. Poi, a stomaco pieno, posta la foto dello scontrino sui social, magari lamentandosi del costo, scatenando polemiche che hanno vita breve e si spengono nel giro di 24 ore, salvo riaccendersi con una nuova foto e un nuovo scontrino qualche mese più tardi.

Le pizze milanesi più costose di Cracco: la Gambero e guacamole viene 35 euro

Eppure, fatto salvo che nessuno è obbligato a mangiare la pizza dello chef stellato più chiacchierato d'Italia, a Milano, così come nel resto del Belpaese, ci sono ristoranti e pizzerie che fanno pagare ben più di quello che Cracco chiede per la sua, ovvero 22 euro. Come ad esempio a Capperi che pizza, dove la pizza Cascata San Daniele con base integrale e prosciutto crudo San Daniele dop stagionato 18/24 mesi, con bufala campana dop, olive caiazzane in olio evo e basilico costa 28 euro. O a Lievità, catena di pizzerie gourmet, dove la pizza con gamberi di Mazara del Vallo viene 25. O ancora alla Taverna gourmet, pizzeria milanese in via Maffei 12, che per una pizza scampi, cacio e pepe chiede 28 euro. O la Patanegra e stracciatella, valutata 25, la Surf and turf 1, che viene 24,50 euro. L'inarrivabile, però, di quelle trovate su suolo milanese da Fanpage.it, è la Gambero e guacamole, guarnita con gamberi rossi, avocado, cipolla rossa, peperoncino, limone di Amalfi e mozzarella, che costa 35 euro. Nulla per cui indignarsi, sinceramente. Il prezzo, anche in questi casi, è esposto fuori. Se proprio si volesse scatenare la polemica a tutti i costi, basterebbe fotografare la carta all'esterno senza entrare e spenderli davvero.