Le multe del Comune di Milano potrebbero aumentare del 10 per cento

A cura di Fabrizio Capecelatro

Chi rispetta alla perfezione il codice della strada non ha nulla da temere. Ma a chi capita, magari anche per qualche svista, di prendere di tanto in tanto una multa deve, d'ora in poi, stare ancora più attento. L'importo delle multe per le infrazioni stradali potrebbe infatti aumentare a breve.

Aumentano le multe

La possibilità che aumenti l'importo delle sanzioni per le violazioni del codice della strada non dipende da una scelta del Comune di Milano, bensì da un parametro Istat.

A chiarirlo è l'associazione Sostenitori e amici della polizia stradale che spiega come il codice della strada preveda ogni due anni un aggiornamento degli importi delle multe, in base al Foi, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Più aumenta questo parametro dell'Istat e più possono crescere anche gli importi delle multe, comprese quindi quelle emesse dalla Polizia locale o dagli ausiliari della sosta del Comune di Milano.

In realtà per valutare l'eventuale aumento delle multe bisognerà aspettare l'indice Foi di novembre calcolato dall'Istat, ma – stando alle attuali previsioni – si teme un incremento importante, visto che quello relativo al mese di luglio è cresciuto del 9,8%.

Gli aumenti per ogni sanzione

Secondo le stime calcolate dal centro Studi dell'associazione Asaps, è possibile stimare anche quali saranno a partire da gennaio del 2023 gli aumenti degli importi delle multe per ciascuna violazione del codice della strada.

La sanzione per divieto di sosta a Milano passerebbe dagli attuali 42 euro a ben 46 euro, l'accesso non consentito a una zona a traffico limitato o il passaggio su una corsia preferenziale potrebbe passare da 83 a 91 euro.

Ben più salato, giustamente, sarebbe invece la multa per l'uso del telefono cellulare mentre si è alla guida: l'importo salirebbe infatti dagli attuali 165 euro a 181 euro.

Secondo le previsioni, quindi le sanzioni per le violazioni de codice della strada a Milano potrebbero crescere di ben il 10 per cento.