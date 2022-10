Sempre più multe a Milano: in città sono aumentate del 25 per cento In un anno a Milano sono state staccate dalla polizia locale 2.452.900 multe: si tratta del più di 25 per cento rispetto all’anno precedente.

A cura di Giorgia Venturini

Sempre più multe a Milano. Negli ultimi dodici mesi sono state staccate dalla polizia locale 2.452.900 multe: si tratta del più di 25 per cento rispetto all'anno precedente. Lo stabilisce il comandante della polizia locale di Milano Marco Ciacci.

Nell'ultimo anno oltre 7mila auto multate al giorno. Sono state oltre 4.800 le persone denunciate dagli agenti del nucleo reati predatori e del nucleo tutela trasporto pubblico e 643 gli ordini di allontanamento. Secondo il comandante della polizia locale "gli incidenti sono stati circa 10.600 tra il settembre 2021 e l'agosto 2022″.

E ancora: "Ci stiamo concentrando a individuare responsabili di omissioni di soccorso. Anche quest'anno i responsabili sono stati individuati in oltre il 90 per cento dei casi". Sono stati invece 16.650 i controlli effettuati sul rispetto delle norme di esserci commerciali e pubblici esercizi, con quasi 4 mila sanzioni.

In arrivo nuovi agenti di polizia locale

Intanto il Comune di Milano si sta preparando per assumere altri agenti di polizia locale: "Legalità e sicurezza sono alla base di una società sana, coesa e democratica. Sono elementi irrinunciabili per poter progettare il futuro con ottimismo", ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

L'obiettivo del Comune di Milano è quello di arrivare ad avere 3.350 agenti entro il 2025. Già oggi si proseguirà con le assunzioni: 108 persone tra uomini e donne hanno preso l'incarico. Nei prossimi mesi continueranno con le assunzioni.

A breve infatti arrivano altri 500 nuovi vigili. "La città in questi mesi sta tornando gradualmente alla vita di sempre. Milano ritorna ad essere la città dinamica e vivace che amiamo, ritornano i grandi eventi internazionali, ritornano in gran numero i turisti, come abbiamo visto dai dati delle presenze di luglio e agosto", tengo a precisare da Palazzo Marino.