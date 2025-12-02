Le immagini dell’autobus in fiamme sulla tangenziale Nord a Milano: il conducente è riuscito a salvarsi

L’autobus in fiamme sulla tangenziale Nord

Nella giornata di oggi, martedì 2 dicembre 2025, è divampato un incendio sulla tangenziale Nord a Milano. Un autobus, per cause ancora da accertare, è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

La colonna di fumo

Stando a quanto ha potuto apprendere Fanpage.it, l'autobus ha preso fuoco nella prima mattinata di oggi all'altezza della barriera dell'autostrada A4 e nei pressi dello svincolo tangenziale Est. Le immagini che Fanpage.it ha potuto visionare sono impressionanti: il mezzo è infatti divenuto in brevissimo tempo una carcassa avvolta dalle fiamme. Nel video, è possibile notare una colonna di fumo che si è sollevata e che è rimasta visibile per metri.

L’incendio a Milano

Sul bus c'era solo il conducente: il mezzo a due piani, infatti, era completamente vuoto. L'autista è riuscito a fuggire e mettersi al riparo: non è chiaro se abbia riportato o meno ferite. Sicuramente non gravi. Sono stati subito chiamati i soccorsi. I vigili del fuoco sono arrivati con alcuni mezzi di Milano e altri provenienti da Monza e Lissone e hanno provveduto a domare l'incendio. Presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi e mettere in sicurezza l'intera area. Ovviamente ci sono state ripercussioni anche sulla circolazione. Ancora da stabilire, le cause dell'incendio. Non è chiaro, infatti, se si sia trattato di un malfunzionamento o altro. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori aggiornamenti sull'accaduto.