Le ali dei due aerei di linea si scontrano: incidente all’aeroporto di Malpensa Questa mattina all’aeroporto di Malpensa un aereo da New York ha urtato un altro pronto a partire per Tel Aviv.

A cura di Enrico Spaccini

Un airbus A330 Delta, appena atterrato a Malpensa da New York, ha urtato con l'estremità dell'ala la winglet di un A320 EasyJet. È accaduto questa mattina (lunedì 4 aprile) nel piazzale, quando l'A320 era già pronto a partire direzione Tel Aviv. Come dichiarato da Sea (la società Esercizi aeroportuali che gestisce l'aeroporto di Malpensa) a Fanpage.it, l'incidente è avvenuto a causa di un problema nell'allocazione delle piazzole di parcheggio dei velivoli. Sono già iniziate le verifiche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) e gli altri enti addetti ai controlli.

Decollo posticipato

I due velivoli hanno capienza massima di 440 passeggeri l'A330 e di 195 l'A320. Quello appena arrivato da New York era in fase di accostamento al satellite Nord. Per il momento non si registrano feriti tra i passeggeri, solo lievi danni alle due ali degli aerei. Quella danneggiata, la winglet dell'A320 di EasyJet, è l'ala all'estremità che migliora l'efficienza aerodinamica del velivolo. Per precauzione, l'aereo rimarrà a terra. I passeggeri che erano a bordo al momento dell'incidente partiranno comunque per Israele con un ritardo di circa due ore. Il Delta, invece, non prevede ritardi sul suo prossimo volo direzione ancora New York.

Lo scontro tra le due ali degli airbus (foto di Vola Malpensa – Milano MXP)

Gli altri incidenti

L'incidente è accaduto pochi giorni dopo che un aereo di linea partito da Valencia con direzione Napoli è dovuto atterrare ad Alghero, in Sardegna. Il motivo in questo caso era stato l'avvistamento di fumo all'interno del velivolo. Sempre nell'aeroporto di Malpensa, invece, nel settembre del 2019 due veicoli di servizio si erano scontrati provocando danni alla carrozzeria e solo paura per i due conducenti.