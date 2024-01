Lazza perseguitato da un fan: “Possiamo vederci per fare una foto”, lui lo denuncia Un uomo ha chiamato più volte Jacopo Lazzarini, noto come Lazza, per chiedergli di fare una foto insieme. Si indaga su come abbia ottenuto il suo numero di telefono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Lazza sarebbe perseguitato telefonicamente da un fan, che ha provato più volte a chiamarlo per chiedergli di fare una foto insieme. Il cantante avrebbe deciso di sporgere denuncia di molestie ai Carabinieri. A preoccupare sono soprattutto le modalità con cui l'uomo avrebbe dichiarato di aver ottenuto il numero del cantante: "Lavoro in una compagnia telefonica e l'ho cercato nel database", avrebbe dichiarato.

Jacopo Lazzarini, questo il vero nome del cantante, la sera del 6 gennaio avrebbe ricevuto una telefonata da un numero che non conosceva. Proprio per questo ha deciso di non rispondere. Ma quel numero ha continuato a chiamare con insistenza e, alla fine, Lazza ha ceduto. "Ciao Lazza, sono un tuo ammiratore. Volevo farti i complimenti e chiederti se possiamo vederci per fare una foto insieme", avrebbe più o meno detto la persona dell'alto capo del telefono, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Giorno.

A quel punto il cantante si è indispettito, sopratutto perché non riusciva a capacitarsi di come avesse fatto quel fan a ottenere il suo numero di cellulare privato. Così ha decido di chiederglielo e la risposta del fan è stata del tutto inaspettata. L'uomo infatti avrebbe dichiarato di lavorare per una nota compagnia telefonica e aver cercato il numero del suo idolo nel database.

Non si sa se la giustificazione fornita sia reale o inventata, sta di fatto che Lazzarini si è recato in una caserma dei Carabinieri e ha deciso di denunciare l'intestatario di quell'utenza telefonica. A preoccupare il cantante sono soprattutto le modalità con cui si sarebbe impossessato del suo numero di telefono. Ora i militari avrebbero trasmesso la denuncia in Procura, con l'ipotesi di reato di "molestia o disturbo alle persone".

Se l'autorità giudiziaria riterrà di procedere, non dovrebbe essere difficile per gli inquirenti risalire all'autore delle telefonate che sarebbero avvenute sempre da un cellulare. Poi sarà necessario capire se lavori effettivamente in una compagnia telefonica e, in quel caso, eventualmente segnalarlo affinché non possa impossessarsi impropriamente anche di altri numeri di telefono.