Lascia l’auto nel centro commerciale vicino all’aeroporto di Orio al Serio: ora è ricoperta di multe

Non avrà un buon rientro dalle vacanze il proprietario della Mercedes nera che da circa un mese si trova posteggiata nel parcheggio dell'Oriocenter, centro commerciale dell'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) spesso utilizzato dai più "furbi" come area di sosta gratis.

L'automobile in questione, immortalata da alcune foto diffuse sui social, è infatti ricoperta di decine di multe lasciate sul parabrezza dagli agenti della polizia locale e di scritte disegnate dai passanti sul cofano impolverato (tra cui l'immancabile "Buon rientro"). Il conto finale per il conducente, facendo un rapido calcolo, si prospetta salatissimo: l'importo previsto della sanzione singola è infatti di 29,40 euro se la multa viene pagata entro 5 giorni, 42 euro se pagata dopo questo termine. L'effetto della "linea dura" degli agenti di Orio al Serio, che secondo quanto riporta L'Eco di Bergamo a luglio hanno staccato 200 multe al giorno (il Codice della strada prevede che si possa dare una multa ogni 24 ore) per divieto di sosta nel parcheggio del centro commerciale, con una trentina a sera nel mese di agosto, per punire chi prova a sfuggire alle tariffe ufficiali dei tantissimi parcheggi dell'aeroporto.

La Mercedes, al momento, non può essere rimossa perché in quell’area non è prevista la rimozione forzata con il carro attrezzi. E al momento, visto che l'ultima sanzione risale al 22 agosto 2025, non è ancora possibile sapere se l'auto sia stata volontariamente parcheggiata all'interno del silos del mall aeroportuale da un viaggiatore o se sia invece stata abbandonata: ipotesi credibile, vista la quantità di polvere che ricopre la carrozzeria.