Lascia in eredità 420mila euro alla sua parrocchia (e altri 40mila a Radio Maria) Il regalo di una parrocchiana appena scomparsa alla sua parrocchia, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Sacconago (Varese). Altri 40mila euro, secondo il testamento della donna, sono stati destinati a Radio Maria. “Ha donato i risparmi di una vita”

Foto di repertorio

Il regalo della Provvidenza? Non proprio. È tutta farina del sacco (o meglio del conto in banca) di una donna, per decenni fedelissima alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Sacconago (Varese), scomparsa di recente. All'interno del proprio testamento, infatti, l'anziana ha indicato una disposizione sicuramente fuori dal comune. Ovvero che, tra i suoi risparmi di una vita, ben 420mila euro venissero destinati alla sua parrocchia di fiducia, e altri 40mila euro all'emittente Radio Maria.

Le parole del parroco

Incredulo in primis il sacerdote della parrocchia, don Claudio Caregnato. Che, come insegna San Tommaso, preferisce per il momento non cedere a facili entusiasmi. "Sarebbe una notizia bellissima. Un paio d’anni fa abbiamo avuto una spesa imprevista per la palestra. Per non parlare delle bollette pesanti di questi ultimi mesi", racconta al quotidiano La Prealpina, informato della notizia dai nipoti della signora. E in paese, da giorni, ormai non si parla d'altro. "È chiaro che una somma del genere tornerebbe molto utile, e permetterebbe di pensare a qualche nuovo progetto". C'è l'imbarazzo della scelta, insomma.

Altri 40mila euro a Radio Maria

Una donna pia, che in vita è sempre stata divisa tra il lavoro in un'azienda tessile e la chiesa, senza mai concedersi lussi o svaghi. Pia e soprattutto, generosissima, alla luce della seconda donazione in favore dell'emittente radiofonica più trasmessa d'Italia (e nata nel 1987 in provincia di Como), Radio Maria: ben 40mila euro di risparmi. "Ha risparmiato tutto quello che aveva guadagnato e, dato che era molto devota, ha deciso di lasciarlo alla sua chiesa", la testimonianza di alcuni parrocchiani. Quando si dice guadagnarsi il Paradiso?