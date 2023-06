Lascia il cagnolino in un’auto sotto il sole cocente, salvato dai carabinieri: denunciata la padrona Una donna di 66 anni ha lasciato il proprio cagnolino chiuso in automobile sotto il sole: il cucciolo, trovato in stato di malessere, è stato salvato dai carabinieri mentre la padrona è stata denunciata.

A cura di Ilaria Quattrone

I carabinieri di Milano hanno salvato un cagnolino che era stato lasciato chiuso su un'automobile per diverso tempo. Il cucciolo è stato trovato con un evidente stato di malessere causato probabilmente dal forte caldo che, in questi giorni, sta interessando il capoluogo meneghino.

Dopo averlo idratato, i militari hanno trovato la proprietaria che è stata denunciata. La donna dovrà infatti rispondere dell'accusa di maltrattamenti di animali.

Il cagnolino lasciato in automobile con i finestrini alzati

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, sabato 24 giugno. Un passante ha telefonato al numero unico delle emergenze 112. Ha raccontato di aver visto un animale su un'automobile, che si trovava in piazza Frattini, in evidente stato di malessere. I militari, appena arrivati nella via, hanno in effetti trovato un cagnolino su un veicolo.

Il cucciolo era stato lasciato su un'automobile parcheggiata sotto al sole cocente e con i finestrini alzati. Il forte caldo e la mancata idratazione, lo stavano facendo soffrire e, se probabilmente non fossero intervenuti i militari, sarebbe morto.

La donna era andata a fare la spesa: denunciata

I carabinieri non ci hanno pensato due volte: hanno frantumato il finestrino posteriore sinistro della vettura. Hanno estratto il cane e lo hanno portato in una zona d'ombra dove poi è stato idratato. Dopo che l'animale si è ripreso, lo hanno riconsegnato alla proprietaria che nel frattempo era arrivata sul posto. La 66enne ha raccontato di essersi allontanata per andare a fare la spesa. In ogni caso, è stata denunciata per maltrattamenti di animali.