Lanciano sassi contro gli autobus e causano danni da migliaia di euro: denunciati due ragazzi di 17 e 19 anni I carabinieri hanno identificato i due presunti autori dei lanci di sassi contro gli autobus della linea extraurbana fra Azzate e Daverio (Varese). Sarebbero un 17enne e un 19enne che, oltre a rispondere dei reati che gli vengono attribuiti, dovranno risarcire l'azienda di trasporto pubblico per migliaia di euro.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 17enne e un 19enne sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Azzate (in provincia di Varese) per il danneggiamento di diversi autobus di Autolinee Varesine. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, i due ragazzi in diverse occasioni avrebbero lanciato sassi contro i mezzi e un paio di volte avrebbero rotto alcuni finestrini. Oltre a rispondere in sede penale di quanto gli viene contestato, i giovani dovranno anche risarcire l'azienda per i danni causati che, stando alle prime valutazioni, ammonterebbero a migliaia di euro.

L'ultimo episodio risalirebbe a martedì 1 aprile. Un autobus della linea extraurbana fra Azzate e Daverio, nell'hinterland di Varese, è stato centrato da diversi sassi che hanno mandato in frantumi alcuni vetri del mezzo, provocando una certa apprensione tra il personale in servizio e gli utenti a bordo. In diverse altre occasioni, sempre sulla stessa linea e sempre tra le 20 e le 21 di sera, altri autobus hanno riportato danni alla carrozzeria.

I vari casi sono stati denunciati da Autolinee Varesine, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico locale. Insieme alla polizia locale, i carabinieri della Stazione di Azzate nella serata dell'1 aprile sono riusciti a identificare i presunti autori di quei gesti. Si tratterebbe di due ragazzi, di 17 e 19 anni, residenti in due paesi nelle vicinanze, Oggiona con Santo Stefano e Solbiate Arno.

I giovani sono stati denunciati e dovranno rispondere in sede penale di quanto gli viene contestato. I due dovranno anche risarcire l'azienda per i danni che avrebbero causato con il lancio delle pietre. Non è stata resa pubblica ancora un stima precisa, ma pare che i costi ammontino ad alcune migliaia di euro.