L’amica di The Pasta Queen ordina un cappuccino con il primo, il cameriere: “Che dolore che mi fa” The Pasta Queen è un’influencer italiana che porta ricette e curiosità sul mondo della cucina della penisola sui social. Insieme a un’amica, si è resa protagonista di uno scherzo ai danni di un cameriere di un ristorante milanese.

A cura di Enrico Spaccini

I frame del video dello scherzo

Ore 10:45. Da qualche parte a Milano l'influencer The Pasta Queen è a pranzo con la sua amica, Cat Sullivan. Come dice il nome, The Pasta Queen è una "lover" della pasta, amante del "drama" e italiana: nata a Roma, Nadia Caterina Munno attraverso i social, in particolare TikTok e Instagram, prova a mostrare le vere ricette italiane a un pubblico internazionale. Alcuni giorni fa, però, appunto con l'amica Cat Sullivan si è resa protagonista di uno scherzo senza dubbio di cattivo gusto, nel senso letterale.

La strana richiesta della cliente

Sedute al tavolo di un ristorante di Milano elegante, ma non meglio precisato, Sullivan ha davanti a sé un piatto di pasta arricchito con una decisa spolverata di parmigiano. Al cameriere di passaggio, però, avanza una richiesta particolare: "Posso avere un cappuccino?".

L'uomo la guarda esterrefatto, pensando (e sperando) di aver capito male. Perciò chiede conferma: "Con la pasta?". Sentita la risposta affermativa della cliente, all'esitazione del primo momento subentra un senso di sconforto e tenta il tutto per tutto: "Dopo la pasta", la corregge, ma vedendo la convinzione di lei, si arrende a un "che dolore che mi fa".

L'arrivo del cappuccino e lo scherzo disinnescato

Il tempo passa, il cappuccino non si vede e la pasta finisce. Proprio mentre Sullivan sta sorseggiando il suo vino rosso, arriva lo stesso cameriere di prima che le porta via il piatto sporco e le porge il cappuccino. Lei, però, pare non aver gradito il ritardo: "È finita la pasta", prova a protestare visto che aveva espressamente chiesto il cappuccino da bere mentre inforchettava i carboidrati.

"Eh siamo lenti", risponde l'uomo che poi ammette: "Abbiamo tirato il più possibile per non farvi mangiare il cappuccino con la pasta". Alla fine, lo scherzo è stato disinnescato. Anche se Nadia Munno, alias The Pasta Queen, ancora non riesce a farsene una ragione: "Non posso crederci di essere stata coinvolta in questo".