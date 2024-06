video suggerito

L'aeroporto di Malpensa cerca personale per la stagione estiva: servono quasi 2mila lavoratori Dallo scalo ai negozi, l'aeroporto di Malpensa (Varese) cerca dipendenti. Sono quasi 2mila i posti di lavoro ancora vacanti, con la stagione estiva ormai alle porte.

Sono all'incirca 2mila i posti di lavoro vacanti all'aeroporto di Malpensa per la stagione estiva. Lo fanno sapere i referenti del sindaco Cgil, Filcams e Filt, sottolineando come negli ultimi anni lo scalo varesino abbia perso attrattività per chi è in cerca di un impiego a causa di offerte non sempre soddisfacenti.

Per far funzionare l'intero aeroporto di Malpensa, è necessario il lavoro di migliaia di persone. Non si tratta, infatti, solo di curare l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dei bagagli o i vari check-in. La struttura conta di numerosi negozi e servizi che, soprattutto nella stagione estiva, hanno continuo bisogno di personale. In particolare, i sindacalisti affermano che ci sarebbe bisogno di circa mille persone in più nel settore del commercio e di altre 800 nei servizi di terra.

"Non tutte le realtà stanno soddisfacendo i numeri necessari", ha dichiarato alla Prealpina il segretario della Filcams Cgil Varese, Livio Muratore. Il motivo sarebbe che non tutti riescono a offrire salari all'altezza e condizioni contrattuali attrattivi. Ci sono aziende, infatti, che non garantiscono all'aspirante lavoratore il costo del parcheggio, che può arrivare a 100 euro al mese, e non mettono sul piatto alcun premio.

Sarebbe anche per questi motivi, ha spiegato Muratore, che le aziende che operano allo scalo sarebbero quelle che trovano meno difficoltà nel reperire nuovi lavoratori: "Il contratto nazionale del lavoro è stato rinnovato da poco e in generale le condizioni sono migliorate, ma saranno solo le società che daranno qualcosa in più ad avere nuovi dipendenti", come per esempio il buono pasto che in molti casi è passato 5,30 euro a 8 euro.