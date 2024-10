Ladro scippa una donna nel centro di Varese, uno studente lo insegue e recupera la borsa

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una donna è stata scippata della borsa mentre si trovava nel centro di Varese nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 11 ottobre. Come raccontato da alcuni testimoni, un ragazzino appena uscito da scuola e ancora con lo zaino in spalla ha udito le sue grida e si è messo a rincorrere il ladro. Dopo una breve colluttazione, il giovane è riuscito a riprendere il maltolto e a riconsegnarlo alla sua legittima proprietaria. Lo scippatore, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Lo scippo tra i portici del centro

L'episodio è stato riportato dal quotidiano locale La Prealpina, che ha pubblicato il racconto di due donne che avrebbero assistito alla scena. Il tutto è avvenuto nel giro di pochi minuti poco dopo le 13, ora in cui alcune scuole suona la campanella che segna il termine delle lezioni scolastiche.

All'improvviso, si è sentito provenire dalla zona dei portici di via Avegno, nel centro di Varese, il grido di una donna che era appena stata scippata. Poco lontano, un uomo incappucciato se ne stava andando correndo. A quel punto, si è avvicinato un ragazzino con lo zaino della scuola sulle spalle che si è messo subito all'inseguimento del fuggitivo.

La colluttazione con il ladro e la borsa riconquistata

Una volta raggiunto, è riuscito a fermarlo e tra i due è nata una colluttazione. Il ladro avrebbe provato a divincolarsi e a colpire il ragazzino, fino a riuscire a riprendere la corsa. Lo studente, però, non si è dato per vinto e lo ha raggiunto un'altra volta.

Sentitosi ormai braccato, il ladro ha lasciato la borsa a terra ed è fuggito, facendo perdere le sue tracce tra le vie della città. Alla fine, il ragazzino ha riconsegnato la borsa alla sua legittima proprietaria.