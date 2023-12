Ladro prova a entrare in casa, ma i cani lo spaventano e lo fanno tuffare in piscina: il video della fuga Un ladro che insieme a un complice ha provato a entrare in una casa di Ghedi (Brescia) si è tuffato in piscina pur di sfuggire ai cani. Il video è stato pubblicato dal padrone di casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Due ladri hanno provato a entrare in una abitazione di Ghedi, nel Bresciano, nel tardo pomeriggio di ieri mercoledì 20 dicembre. Proprio mentre stavano forzando la portafinestra della villetta, i cani che si trovavano all'interno hanno iniziato ad abbaiare mettendoli in fuga. Spaventati, uno dei due si è tuffato in piscina pur di scampare dalle guardie a quattro zampe.

La scena è stata ripresa dalla telecamera di sorveglianza installata all'esterno dell'abitazione che punta proprio sulla piscina e su uno degli accessi alla casa. Il video è stato poi condiviso su Facebook dal proprietario del cane lupo che ha spiegato come i due ladri alla fine sono riusciti a fuggire a bordo di un'auto.

I ladri sono entrati in azione alle 19:15 di mercoledì 20 dicembre con il volto coperto da sciarpe e cappellini. Dopo aver scavalcato la recinzione della villetta, nella località Campagnola di Ghedi, si sono diretti verso la portafinestra e si sono messi ad armeggiare per forzare la serratura. Le voci erano basse, ma il rumore di quei tentativi sono stati avvertiti da Candy, il cane lupo che si trovava in casa in quel momento, e dalla cagnolina Malin.

Di fronte a quegli abbai inaspettati, i due ladri si sono spaventati. Uno pur di scappare il prima possibile si è tuffato nella piscina della villetta e, dopo aver nuotato fino al bordo, ha raggiunto il compagno che ha avuto abbastanza lucidità da evitare il bagno serale. I due cani, lodati dal proprio proprietario, sono riusciti così a sventare il furto e costretto alla fuga i malintenzionati.