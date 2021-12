Ladri provano a derubare le suore, ma nella cassaforte trovano un biglietto: “Cambiate vita” Al posto di oro e banconote i ladri si sono trovati nella cassaforte un biglietto con scritto “Cambiate vita”: è la “sorpresa” della suore dell’Istituto figlie dell’oratorio di Codogno.

A cura di Giorgia Venturini

Hanno forzato la cassaforte di un convento di suore ma al posto del denaro hanno trovato un biglietto con scritto: "Cambiate vita. È ora…". È quello che si sono trovati alcuni ladri che pochi prima l'ora di cena di ieri giovedì 2 dicembre sono entrati nel convento di suore dell'Istituto figlie dell'oratorio di Codogno: qui hanno aperto, servendosi di un flessibile, la cassaforte per poi trovarsi davanti alla "sorpresa" decisa dalle stesse suore religiose qualche tempo prima. L'obiettivo è quello di dare un messaggio ai ladri, invitandoli a cambiare vita. Così niente bottino per i malviventi che si sono dati alla fuga.

Al posto delle banconote un biglietto con il consiglio di cambiare vita

Non è la prima volta che il convento è stato bersaglio di tentativi di furto. A spiegare quanto successo è suor Gabriella che al Corriere della Sera ha precisato: "Non è la prima volta che i ladri si presentano a rubare da noi. Ma noi la cassaforte non la usiamo, quindi abbiamo pensato di lasciare un biglietto con tanto di prezioso consiglio per chiunque avesse scelto di arrivare a visitarci senza essere invitato". Ecco quindi la decisione di inserire nella cassaforte al posto delle banconote un biglietto con il consiglio di cambiare vita. Ma non solo il bigliettino: anche l'immagine della Madonna insieme a un gufetto. I ladri però, forse indispettiti per non aver trovato nulla nella cassaforte, sono entrati in due stanze vicino e hanno portato via due piumoni. Poi si sono dati alla fuga. Chissà se ora seguiranno il consiglio delle suore di Codogno e cambieranno vita oppure continueranno ad andare a caccia di cassaforti.