Rubano la statua di San Giuseppe, ma poi si pentono e la restituiscono: “Ci scusiamo, buon Natale” I ladri che avevano portato via la statua di San Giuseppe, l’hanno restituita e hanno lasciato un biglietto: “Ci scusiamo. Buon Natale”.

A cura di Ilaria Quattrone

A sinistra immagine di repertorio. A destra Il messaggio lasciato dai ladri

"Questa mattina la sorpresa è stata grande. San Giuseppe è tornato al suo posto nel Presepe della Torre Civica in Piazza Duomo": a scriverlo su Facebook è l'Assessora al Turismo, Commercio, Artigianato e Tutela del comune di Pavia, Roberta Marcone. Lo scorso venerdì dei ladri avevano infatti portato via la statuina di San Giuseppe. Un gesto che aveva sconvolto l'intera comunità. Qualche giorno dopo, la statuita è stata restituita ed è stato lasciato un messaggio.

I ladri: Ci scusiamo. Buon Natale

"Siamo molto pentiti dell'accaduto – recita il biglietto -. Non voleva essere un gesto blasfemo, ma una ragazzata in un momento di annebbiamento della ragione". I responsabili affermano di non essere a conoscenza di dove si trovino le altre statuine, ma sperano con il loro gesto di rimediare a "cioè che è di nostra responsabilità. Ci scusiamo. Buon Natale". L'assessora ha poi scritto: "Sono grata agli autori di questo biglietto soprattutto per l'epilogo di questa vicenda che ci aveva lasciato l'amaro in bocca". L'esponente ha spiegato che è sempre possibile rimediare a un errore: "Questo è l'insegnamento più importante che ci arriva in questo Natale".

Il sindaco: È un piccolo miracolo di Natale

Dello stesso avviso anche il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi. Anche il primo cittadino ha condiviso un post su Facebook in cui definisce quanto accaduto un piccolo miracolo di Natale: "Prendere coscienza dei propri errori e cercare di ravvedersi è la cosa più difficile, ma è anche un messaggio indispensabile se si vuole crescere. Sono notizie che fanno piacere". Oltre a sparire la statuina di San Giuseppe, quella di un re magio è stata danneggiata.