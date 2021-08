Ladri mettono l’allarme in un secchio d’acqua per non farlo suonare, ma vengono scoperti: arrestati Due uomini sono stati colti in flagranza di reato mentre cercavano di portare via oggetti di valore e denaro da un’abitazione di Buccinasco, comune in provincia di Milano. I due hanno provato a disattivare l’allarme mettendolo in un secchio d’acqua. Nonostante questo, sono stati trovati e arrestati dai carabinieri.

A cura di Ilaria Quattrone

Speravano di riuscire a mettere a segno il loro colpo, mettendo l'antifurto di casa in un secchio d'acqua. Il loro piano non è però andato a buon fine. I due malviventi sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri. È successo a Buccinasco, comune in provincia di Milano, nella mattinata di oggi, venerdì 27 agosto. Ad allertare le forze dell'ordine è stato lo stesso proprietario di casa che in questi giorni si trova in vacanza, ma da remoto, è riuscito a vedere che era scattato l'allarme.

I due sono stati colti in flagranza di reato

Sulla base della ricostruzione dei carabinieri, i due ladri – due uomini di 48 e 39 anni – sono entrati nell'abitazione forzando una finestra con un piede di porco. Hanno preso la sirena e hanno provato a disattivarla. Subito dopo hanno iniziato a girare per la casa intascandosi denaro e oggetti di valore. I carabinieri, chiamati dal proprietario di 59 anni, sono entrati nella casa intorno alle quattro del mattino e hanno colto i due in flagranza di reato. Entrambi stavano infatti rovistando in camera da letto. Dopo aver provato a scappare, sono stati bloccati e arrestati.

Uno dei due trasportato in ospedale

Dopo l'arresto, uno dei due è stato trasferito all'ospedale San Carlo Borromeo di Milano per una ferita che si sarebbe procurato mentre tentava di scappare. Non sarebbe nulla di grave. I militari li hanno trovati con indosso capi di abbigliamento, pelletteria e 1.800 euro in contanti. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso inoltre che l'uomo di 48 anni era già destinatario di un ordine di esecuzione pena per una rapina commessa a Rieti.