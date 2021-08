Ladri escono da un centro commerciale indossando 12 paia di pantaloni rubati: arrestati Hanno provato a uscire da un centro commerciale di Peschiera Borromeo, nel Milanese, indossando sotto i loro vestiti altre 12 paia di pantaloni rubati. Lo stratagemma di due ladri, entrambi con precedenti specifici, non ha però funzionato. I due sono stati notati dai carabinieri e arrestati per furto aggravato.

A cura di Francesco Loiacono

Credevano di passare inosservati, ma la loro camminata impacciata li ha traditi. Parliamo di due ladri, un uomo e una donna entrambi con precedenti specifici, che nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 agosto, hanno cercato di rubare 12 paia di pantaloni e un vestito da donna all'interno del centro commerciale di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. Lo stratagemma escogitato dai due è stato molto semplice: indossare i capi di abbigliamento uno sull'altro e provare a uscire dal centro commerciale facendo finta di nulla. Peccato però che ai carabinieri di San Donato Milanese non sia sfuggita la loro camminata, resa goffa dal numero di vestiti che indossavano.

L'uomo, un cittadino peruviano di 38 anni, per cercare di occultare la refurtiva aveva indossato a casa un paio di pantaloni molto larghi, sotto i quali poi dopo la visita in due negozi della "Galleria Borromea" se n'erano accumulati molti altri. La donna invece, una colombiana di 42 anni, si era recata al centro commerciale indossando una gonna molto abbondante, che era servita come nascondiglio per altra refurtiva. I capi di abbigliamento rubati e indossati sotto i propri hanno però inevitabilmente reso impacciati i movimenti dei due. I carabinieri, notandone l'andatura, li hanno fermati per un controllo. Dalle loro tasche sono spuntate diverse placche antitaccheggio che i due avevano strappato dai capi d'abbigliamento. A quel punto i militari dell'Arma hanno proceduto a un controllo più approfondito, grazie al quale sono spuntati i pantaloni e il vestito rubati, per un valore complessivo di poco più di 240 euro. Per i due, già noti alle forze dell'ordine per precedenti contro il patrimonio, è scattato così l'arresto con l'accusa di furto aggravato.