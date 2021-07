È accusato di aver rapinato cinque attività commerciali, tra negozi e farmacie, a Milano: un uomo di 45 anni, originario di Catania, è stato arrestato con l'accusa di rapina dagli agenti del commissariato Monforte Vittorio. L'arresto è avvenuto martedì 6 luglio poco dopo le 16: i poliziotti lo hanno fermato mentre tentava di nascondersi in un cantiere di corso Plebisciti dopo aver compiuto una rapina in una farmacia di via Castel Morrone.

Le rapine commesse con la maglia dell'Italia

Da ulteriori accertamenti è emerso che il 45enne abbia numerosi precedenti alle spalle. Tutte le rapine venivano commesse con addosso la maglia dell'Italia. L'ultima è avvenuta proprio martedì pomeriggio: l'uomo sarebbe entrato nel negozio, avrebbe minacciato la farmacista spintonandola in un angolo, avrebbe svuotato la cassa per poi fuggire. La vittima è però riuscita a dare l'allarme mentre un uomo in bici lo avrebbe inseguito per poi rivelare agli agenti dove fosse nascosto.

Le altre quattro rapine

Dopo averlo portato in commissariato, gli investigatori hanno recuperato una nota che era stata emanata giorni prima e parlava di altre rapine avvenute in quella stessa zona sempre da un uomo con addosso una maglietta dell'Italia. Il 30 giugno il 45enne aveva rapinato un salone di una parrucchiera in viale Abbruzzi portando via mille euro. Subito dopo aveva fatto un colpo in un ottico di via Paisiello portando via 40 euro. Il 3 luglio invece ne aveva perpetrato un altro in una farmacia di via Stradella e in un bar della zona.

L'uomo ha un voglio di via dalla Sicilia: si è spostato prima in Piemonte e poi in Lombardia. Agli inquirenti ha raccontato di avere problemi di tossicodipendenza. A Milano dormiva in un dormitorio Caritas. Dopo essere stato colto in flagranza di reato, i poliziotti lo hanno condotto nel carcere di San Vittore.