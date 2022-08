Ladri in casa dell’ex moglie di Paolo Berlusconi: portata via cassaforte con beni da almeno 500mila euro Furto in casa dell’ex moglie di Paolo Berlusconi: i ladri sono entrati dalla finestra e hanno portato via una cassaforte con beni da almeno 500mila euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Un bottino da almeno cinquecentomila euro: è quanto è stato portato via nei giorni scorsi ad Antonella Costanzo, ex moglie dell'imprenditore Paolo Berlusconi, fratello di Silvio. Il furto è avvenuto nella sua abitazione di via Mario Pagano a Milano: i ladri, approfittando dell'assenza della donna che era fuori per le vacanze, sono entrati in casa e hanno svuotato una cassaforte.

Ad accorgersi del furto è stata la domestica

All'interno c'erano gioielli e oggetti dal valore di almeno 500mila euro. Dopodiché si sarebbero fiondati su un'altra cassaforte che avrebbero poi smurato e portato via. Ad accorgersi di quanto accaduto in casa della 72enne, è stata la domestica che ha immediatamente allertato il portiere: la donna ha infatti trovato la porta dell'appartamento, aperta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano. Sembrerebbe che nell'appartamento fosse stato installato un sistema di telecamere di sicurezza.

Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità dei responsabili

Gli investigatori cercando di risalire all'identità dei responsabili attraverso i filmati: per il momento non è chiaro sapere se si tratti di una coppia o addirittura una banda. In base ai rilievi, sembrerebbe che i ladri siano entrati da una finestra per poi uscire tranquillamente dalla porta trovata poi aperta dalla domestica. Al momento non è chiaro se qualcuno possa averli visti uscire dal palazzo. Non è la prima volta che i ladri cercando di entrare in casa dell'ex moglie. Un episodio simile era infatti avvenuto già nel 2003: all'epoca però i malviventi non erano riusciti a mettere a segno il loro colpo.