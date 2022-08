Il cervo Bambi portato via dalla famiglia che lo ha adottato: via alla raccolta fondi per farlo tornare a casa La Valmalenco (Sondrio) si muove sui social per far tornare a casa Bambi, il cervo che un allevatore della zona aveva trovato nel bosco e cresciuto nella propria stalla. L’animale è stato portato via qualche giorno fa: “Non può stare in cattività”

Gliel'hanno portato via. "Un cervo non può stare in cattività", hanno detto all'allevatore Giovanni Del Zoppo. Così ha dovuto dire addio a Bambi, il cervo di due anni che aveva raccolto nel bosco da cucciolo e cresciuto come un figlio nella sua stalla. Ma forse, adesso, questo addio può diventare un arrivederci.

È partita infatti sui social della zona (nel gruppo "Sei della Valmalenco se…") una raccolta fondi per riportare il cervo Bambi dalla sua famiglia d'adozione. E se è vero che la legge parla chiaro, e dice che un animale selvatico come Bambi ha bisogno di spazi aperti: non è possibile rinchiudere la fauna del bosco in spazi privati, in stalle o in ambienti non autorizzati.

Per il bene di Bambi

"È stato portato in una struttura idonea alla sua ospitalità", aveva spiegato il comandante Gianluca Cristini, quando il cervo è stato portato via. "Ora si trova in un'area a prato e pascolo ampia, in grado di garantire il suo benessere e quello delle persone. A breve avrebbe potuto diventare pericoloso per la stagione degli amori. L'area in cui si trova da poche ore già ospita altre specie della fauna selvatica, in assoluta sicurezza, ed è in un paese della zona di Morbegno, in Valtellina".

E ha concluso con una stoccata. "Capisco sia difficile rendersene conto, ma la stalla di un privato non è un luogo idoneo".

"Qui con noi stava bene"

Non ci sta la famiglia di Giovanni Del Zoppo, che ancora non riesce a rassegnarsi. "Mio padre è disperato per quanto successo. Non lo troviamo assolutamente giusto. Da noi stava bene e aveva spazi per muoversi", ha raccontato il figlio dell'allevatore, Nicola. Lo stesso che aveva raccolto Bambi in mezzo al bosco, e l'aveva portato a casa dal papà. "Non è giusto, non è giusto". E chissà se questo nuovo appello a furor di popolo potrà arrivare lì dove non è riuscito quello di Giovanni.