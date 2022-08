Trova la casa svaligiata e allagata: pensa ai ladri ma scopre che è un dispetto della ex Una vendetta fuori dal comune, quella di una trentenne nei confronti dell’ex fidanzato: dopo avergli allagato la casa e manomesso il sistema elettrico, ha portato via con sé alcuni oggetti personali dell’uomo e la sua amata cocorita.

Foto della polizia di Stato

Una denuncia per furto, come ne arrivano tante nelle caserme di tutta Italia. Ma quella che è arrivata qualche giorno fa a Cremona non era certo come le altre.

La televisione, alcuni oggetti di scarso valore economico e soprattutto l'adorata cocorita del padrone di casa. Un bottino curioso. E come se non bastasse, a rafforzare il sospetto di una vendetta, più che di una rapina, anche l'allagamento dell'appartamento e la manomissione del sistema elettrico. Tutti i rubinetti aperti al massimo e il pavimento ormai sotto l'acqua, gli scarichi accuratamente otturati, le luci saltate. Un comportamento strano da parte dei ladri, certo non tipico dei topi d'appartamento. Insomma, la dinamica del furto è certamente anomala.

Con questi elementi, la caccia al malvivente è quindi durata ben poco: gli inquirenti ci hanno messo un attimo a indirizzarsi sulle tracce dell‘ex fidanzata, una 30enne che da poco si era trasferita a Bologna. Non appena hanno bussato alla sua porta ecco infatti come per incanto spuntare la televisione, gli oggetti spariti e il pappagallo dell'uomo di Cremona.

La relazione appena conclusa

L'uomo derubato, quando disperato per le sorti della sua cocorita si era presentato in questura, aveva raccontato agli inquirenti di aver appena concluso in maniera burrascosa una relazione con una 30enne, che al termine del rapporto ha abbandonato la città lombarda per trasferirsi in Emilia-Romagna.

Le telecamere della zona poi, che presidiano il quartiere intorno all'appartamento, non hanno fatto che confermare quello che già da una prima occhiata era apparso evidente alle forze dell'ordine, immortalando la giovane donna proprio nei pressi dell'abitazione negli istanti immediatamente successivi al fattaccio.

Un regolamento di conti in piena regola insomma, con tanto di spedizione punitiva. Finita però nel peggiore dei modi: con una denuncia per furto in abitazione e per danneggiamento aggravato.