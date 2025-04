La storia di Francesca Brandoli, la detenuta condannata all’ergastolo morta suicida in carcere

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Era stata condannata all'ergastolo perché il 30 novembre 2006 aveva ucciso il marito Christian Cavaletti. Francesca Brandoli, 52 anni, è morta suicida nel carcere di Bollate (Milano) nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 marzo. La sua storia è stata spesso sotto i riflettori anche perché nel 2011 aveva sposato in carcere Luca Zambelli, che era detenuto per aver ucciso la moglie, dal quale aveva divorziato cinque anni dopo.

Alla notizia della morte, il garante di Milano per i diritti dei detenuti Francesco Maisto ha detto di averla incontrata quindici giorni prima: "Nulla mi ha fatto pensare che fosse in una situazione tale da compiere un simile gesto. Sono sconvolto", ha detto al quotidiano Il Corriere della Sera.

Brandoli, come scritto precedentemente, era in carcere per l'omicidio del primo marito Christian Cavaletti. I due si erano conosciuti quando avevano 25 anni. Dal matrimonio sono nati due figli. I problemi sono arrivati dopo la nascita del secondo figlio. Dopo quella crisi, Brandoli aveva iniziato una relazione con Davide Ravarelli di Cesena, dal quale si era trasferita con i due figli. Dalla relazione sarebbe poi nato un altro figlio.

Nel frattempo il Tribunale di Reggio Emilia aveva deciso che i primi due figli sarebbero dovuti stare con il padre. E quella sera stessa, Cavaletti è stato ucciso a colpi di martello e coltello. Sia Brandoli che il secondo compagno furono arrestati e portati in carcere. La donna, all'epoca, era all'ottavo mese di gravidanza. E il piccolo, quando è nato, è stato dato subito in affido.

In carcere poi ha conosciuto Luca Zambelli, che era stato arrestato perché accusato del femminicidio della moglie. Tra i due, il matrimonio è durato cinque anni e aveva sollevato non poche polemiche. Brandoli, stando a quanto ricostruito, aveva già tentato il suicidio nel 2009.