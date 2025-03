video suggerito

Francesca Brandoli si suicida in carcere: aveva ucciso il marito Cristian Cavalletti con l'amante Francesca Brandoli, 52 anni, condannata all'ergastolo per l'omicidio del marito Cristian Cavalletti avvenuto nel 2006 a Reggiolo (Reggio Emilia), si è tolta la vita nel carcere di Bollate. Nel 2011 aveva sposato Luca Zambelli, assassino della moglie.

(Storie Maledette, Rai 3)

Si è tolta la vita in carcere a Bollate (Milano) Francesca Brandoli, 52 anni. La donna, alle prime ore dell'alba di stamattina, è stata trovata impiccata con un lenzuolo all'interno della cella dove stava scontando l‘ergastolo per l'omicidio del marito Cristian Cavalletti, avvenuto a Reggiolo (Reggio Emilia) nel 2006. A riferirlo all’Ansa oggi è stato il Garante milanese dei diritti dei detenuti Francesco Maisto: “L’ho incontrata 15 giorni fa. Anche se aveva qualche problema di salute, nulla mi ha fatto pensare che fosse in una situazione tale da compiere un simile gesto. Sono sconvolto”. La 52enne avrebbe da tempo sofferto di problemi di depressione, fin dalla nascita del suo secondogenito nel 2002.

L'omicidio di Reggiolo nel 2006

Secondo l'accusa Francesca Brandoli assassinò il coniuge con il supporto dell'amante Davide Ravarelli (anche lui condannato all'ergastolo), massacrandolo nella notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre con una ventina di pugnalate e colpi di martello: proprio quel giorno il giudice aveva stabilito l'affidamento dei loro due figli minorenni proprio all'ex marito. "Per me era stato un colpo terribile", aveva spiegato la donna, che si è sempre dichiarata innocente. "Quella sera ero sotto casa di mio marito perché volevo vedere i miei bambini. Sono salita in casa solo per salutare loro. È stato Davide Ravarelli, voleva impedirmi di frequentare ancora Cristian. Mi ha chiuso in macchina ed è andato".

Il matrimonio tra Francesca Brandoli e Luca Zambelli in carcere

La 52enne ha fatto parlare nuovamente di sé nell'estate del 2011, quando da detenuta al carcere di Bologna aveva incontrato e sposato l'uxoricida Luca Zambelli, idraulico di Sassuolo che nel maggio del 2006 ammazzò con 28 coltellate la moglie e mamma dei suoi due bimbi Stefania Casolari, da cui si stava separando, dopo aver scoperto che l'ex compagna aveva un altro uomo. I due, dopo essersi uniti in matrimonio con rito civile, si sono però separati cinque anni dopo.