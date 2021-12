La storia del Teatro Gerolamo di Milano, la Scala in miniatura che appare nella serie The Ferragnez Nel centro di Milano, in piazza Beccaria, si trova il teatro Gerolamo, chiamato anche la “Scala in miniatura”. Ecco la storia di un gioiello apparso anche nella serie tv “The Ferragnez”.

Il teatro Gerolamo a Milano (Foto: sito e pagina Facebook del teatro)

Sono tanti i luoghi "nascosti" di Milano, tesori spesso sconosciuti anche a coloro che vivono ogni giorno nel capoluogo lombardo. Tra questi c'è una "chicca" che è stata recentemente portata alla ribalta prima dal video musicale di Fedez e Francesca Michielin per la loro canzone "Chiamami per nome" (seconda classificata al Festival di Sanremo 2021), e poi dalla serie tv "The Ferragnez" disponibile su Amazon Prime video, che ha riproposto la genesi e alcune scene del video girato dai due cantanti.

La storia del teatro Gerolamo, la "piccola Scala"

Si tratta del teatro Gerolamo, la "Scala in miniatura". È una sala storica, con oltre 150 anni alle spalle: venne costruita nel 1868 in piazza Beccaria, a pochi passi dal Duomo, sulla sede di un teatro che aveva lo stesso nome ed era la "casa" della marionetta Gerolamo, divenuta popolare a Milano grazie all'opera del marionettista Giuseppe Fiando. Il "nuovo" teatro Gerolamo, realizzato in legno, contava originariamente 600 posti suddivisi tra la platea, due ordini di palchi e il loggione: una struttura che ricordava, ovviamente in piccolo, il "tempio della lirica" e che è valsa al teatro Gerolamo gli appellativi di "piccola Scala" o "Scala in miniatura". A costruire il teatro Gerolamo fu la stessa ditta che stava realizzando la vicina Galleria Vittorio Emanuele II, completata nel 1877.

Particolare di uno degli ordini dei palchi

Gli artisti che hanno calcato il palco del teatro Gerolamo

Nella sua lunga storia il teatro Gerolamo è stato più volte la casa delle marionette – da ricordare la lunga gestione affidata alla prestigiosa compagnia di Carlo Colla & figli -, ha ospitato compagnie di teatro dialettale ma anche recital, concerti, cabaret e spettacoli teatrali affidati a grandi interpreti. Sul suo palco sono saliti tra gli altri Eduardo De Filippo, Paolo Poli, Enzo Jannacci, Dario Fo, Franca Rame e Franca Valeri. Quest'ultima del teatro di piazza Beccaria diceva: "Il Gerolamo era quella piccola, preziosa Scala dove hanno agito per molti anni le marionette dei Colla. Un miracolo di perfezione. Posso dire che dopo la Scala è stato l'agente della mia passione". Al Gerolamo si sono esibiti cantanti del calibro di Domenico Modugno e Ornella Vanoni e recentemente vi è stata presentata l'ultima raccolta di registrazioni di Mina e Adriano Celentano, alla presenza della moglie del cantante, Claudia Mori.

Uno spettacolo di marionette al Gerolamo

L'ultima chiusura a causa della pandemia

Nei suoi oltre 150 anni di storia il teatro Gerolamo ha fronteggiato diverse chiusure, per questioni legate al degrado e alla sicurezza dei suoi spazi: ogni volta ha però saputo risorgere dalle proprie ceneri, l'ultima volta nel 2017 grazie all'iniziativa privata della Società sanitaria Ceschina, proprietaria dell'immobile dove ha sede il teatro. L'ultima sfida affrontata in ordine di tempo dalla "Scala in miniatura" è stata la pandemia: nel marzo del 2020 il teatro salutava i suoi spettatori con un commovente "a presto" su Facebook. La chiusura del Gerolamo e delle altre sale è stata però come sappiamo prolungata e ha messo in ginocchio un settore così importante per la vita culturale delle persone, ma anche per la vita tout court degli addetti che ruotano intorno al mondo dello spettacolo. Ed è stato proprio per questo motivo che Fedez e Michielin, come spiegato bene anche nella serie tv "The Ferragnez" disponibile su Amazon Prime video, hanno scelto di ambientare il video di "Chiamami per nome" all'interno del Gerolamo e di altri teatri milanesi.

Adesso anche il Gerolamo, come gli altri teatri, ha riaperto. Gli spettacoli dal vivo sono ripartiti, anche se con tutte le precauzioni e le restrizioni dovute a un virus che continua a mutare e che non è ancora stato sconfitto. Gli attuali 209 posti del teatro Gerolamo sono pronti a ospitare gli spettatori desiderosi di lasciarsi incantare dalla magia della "piccola Scala".