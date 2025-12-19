La start up TouristInfo.AI ha vinto l’VIII edizione del premio speciale Innovazione&Turismo 2025

È TouristInfo.AI, la startup che ha vinto l’ottava edizione del Premio Speciale Repower per l’Innovazione & Turismo 2025.

È TouristInfo.AI, la startup che ha vinto l'ottava edizione del Premio Speciale Repower per l’Innovazione & Turismo 2025. Fondata da Julian Palmarin e Sebastian Betz, è stata premiata nella giornata di giovedì 18 dicembre a Milano. La premiazione è avvenuta nella prestigiosa Sala Buzzati del Corriere della Sera durante la XV edizione del Premio 2031: si tratta del riconoscimento più significativo a livello europeo per il mondo dell’innovazione, di cui Repower è main partner da diversi anni.

Ma cos'è TouristInfo.AI? È un assistente virtuale che, per gestire le informazioni turistiche e l'accoglienza, utilizza l'intelligenza artificiale. Attraverso l'uso di un chatbot, che si può raggiungere tramite whatsapp e alcune piattaforme digitali, è possibile gestire i flussi di turisti contrastando l'overtourism e promuovendo, soprattutto, comportamenti sostenibili. Il chatbot infatti combina le informazioni che arrivano da parcheggi, sistemi di rilevazione del traffico, meteo così da promuovere soluzioni sostenibili. Il servizio è disponibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette e riesce a comunicare in oltre ottanta lingue.

Con questo premio, la start up avrà un programma di business networking e mentoring (che durerà sei mesi), durante i quali sarà supportata nella crescita e nell'implementazione delle strategie di business. Repower fornirà inoltre assistenza nello sviluppo di tecnologie e nella protezione della proprietà intellettuale. Non solo. Fornirà consulenze per definire il modello di business e metterà a sistema il proprio network. Inoltre fornirà supporto nelle digital Pr e consulenza legale.

"Il Premio Speciale Innovazione & Turismo esprime la volontà di Repower di dare un riconoscimento alle startup che meglio sanno interpretare l’innovazione tecnologica a supporto del settore turistico. Anche quest’anno abbiamo valutato decine di progetti meritevoli e TouristInfo.AI ha saputo declinare al meglio le connessioni tra la tecnologia e il turismo, a vantaggio delle economie locali, dei territori, delle strutture ricettive e dei visitatori", ha detto l'amministratore delegato di Repower Italia, Fabio Bocchiola.

"Touristinfo.ai nasce da un approccio che parte dal basso, dai bisogni concreti dei territori. Il progetto si fonda sulla collaborazione tra destinazioni che adottano una chat comune orientata alla tutela dell’ambiente, al rispetto dei residenti e a una responsabilità condivisa verso territorio, economia locale e comunità, coinvolgendo anche i visitatori in comportamenti più consapevoli. Ringraziamo Repower e il Premio 2031 per il supporto a questo percorso verso un turismo più responsabile e sostenibile", ha affermato Julian Palmarin, co-fondatore di TouristInfo.AI.