Ottavia Piana è salva: il video della speleologa che insieme ai soccorritori esce dalla grotta Un minuto prima delle tre di questa notte i soccorritori insieme ad Ottavia Piana in barella hanno raggiunto l'uscita: la speleologa si trova all'ospedale di Bergamo, i soccorsi sono durati 72 ore.

A cura di Giorgia Venturini

Ottavia Piana è salva. Un minuto prima delle tre di questa notte i soccorritori insieme alla ragazza in barella hanno raggiunto l’uscita: l'operazione per soccorrere la speleologa infortunatasi è iniziata sabato quando è caduta nella grotta Abisso Bueno Fonteno (Bergamo) dove era insieme ad altri sette colleghi e stavano esplorando parte della grotta. Il salvataggio è finito prima del previsto. In un primo momento l'uscita dei soccorritori e della 32enne era in programma nel pomeriggio di oggi 18 dicembre. Fortunatamente però l'ultimo tratto di grotta è stato più veloce del previsto.

"Le attività di soccorso, iniziate alla mezzanotte del 15 dicembre, si sono concluse in anticipo rispetto alle tempistiche stimate e hanno visto l'impiego di 159 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da 13 regioni italiane", fanno sapere dal soccorso alpino.

Che poi spiegano: "Determinante è stata la sinergia tra le varie squadre che si sono avvicendate durante la missione di recupero, in cui la donna infortunata è stata costantemente monitorata e assistita da un totale di 6 medici e 8 infermieri del Soccorso Alpino e Speleologico".

Tutto è finito per il meglio: subito dopo l'uscita dalla grotta della barella, Ottavia Piana è stata trasferita dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico in un’area in cui i Vigili del Fuoco hanno predisposto un punto idoneo al recupero dell'elisoccorso tramite verricello. La 32enne si trova ora in ospedale a Bergamo per tutte le visite del caso. Sarebbe ferita a causa della caduta dello scorso sabato.

Il soccorso alpino infine tiene a ringraziare: "Le operazioni di soccorso si sono protratte ininterrottamente per 75 ore. Si ringraziano per la collaborazione e il supporto Areu 118, la Prefettura di Bergamo, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, il Comune di Fonteno e la Protezione Civile locale".