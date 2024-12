video suggerito

Ottavia Piana, i soccorritori arrivano alla fine del ramo inesplorato della grotta: inizia la risalita I soccorritori che stanno trasportando Ottavia Piana fuori dalla grotta Bueno Fonteno (Bergamo) sono arrivati al termine del ramo inesplorato. L'ultimo tratto sarà completato tra almeno 36 ore.

A cura di Enrico Spaccini

Foto da LaPresse

La barella che trasporta Ottavia Piana è arrivata alla fine del ramo secondario della grotta abisso Bueno Fonteno (Bergamo). Ora ai soccorritori che stanno recuperando la speleologa rimasta infortunata lo scorso sabato sera mancano all'incirca 2 ore e 30 minuti di cammino. Tuttavia, considerate le condizioni della 32enne e le difficoltà di attraversamento dei vari cunicoli, l'uscita dalla grotta è previsto almeno tra 36 ore.

Il percorso della barella

Piana si trovava insieme ad altri sette colleghi quando è caduta per circa 8 metri. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato 14 dicembre ed è stata raggiunta dal primo medico e infermiere nella mattinata di domenica. Secondo a una prima valutazione, la 32enne avrebbe riportato traumi e fratture al volto, al torace e agli arti inferiori.

Stando all'ultimo aggiornamento comunicato dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, pubblicato alle 8 di martedì 17 dicembre, i soccorritori sono riusciti a terminare il percorso della grotta che, fino a questa ultima spedizione, risultava ancora inesplorato. Le squadre si stanno muovendo intervallando un'ora e mezza di cammino con un'ora di pausa, necessaria per garantire la giusta assistenza sanitaria a Piana.

L'ultimo tratto della grotta

In condizioni normali, l'ultimo tratto sarebbe percorribile in all'incirca un paio d'ore. Tuttavia, considerando la velocità del trasporto e le condizioni della 32enne, è stimato che l'intervento si potrà concludere non prima di 36 ore e, al massimo, tra 48 ore. Questo vuol dire che Piana uscirà dalla grotta tra mercoledì sera e giovedì mattina.

Per il momento, sono stati impegnati 126 tecnici del Soccorso alpino e speleologico. Sono state formate cinque squadre, alcune di esse si stanno occupando del trasporto, altre, invece, stanno liberando il passaggio per rendere più agevole il cammino. Nella serata di oggi entrerà in azione la sesta squadra, domani la settima.