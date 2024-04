video suggerito

"La Resistenza è una cagata pazzesca": letame sulla sede dell'Anpi di Legnano il 25 aprile Nuovo sfregio alla sede dell'Anpi di Legnano. Indagano le forze dell'ordine.

A cura di Redazione Milano

Nuova provocazione neofascista contro la sede dell'Anpi di Legnano, nell'Alto Milanese, dove ignoti questa notte hanno depositato diversi sacchi di letame e affisso uno striscione davanti la serranda con su scritto "La Resistenza è una cagata pazzesca". La sede dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia si trova in via Ciro Menotti. Lo scorso anno, sempre in occasione della Festa della Liberazione e del 25 aprile, sempre di fronte alla sede dell'Anpi di Legnano, era comparso uno striscione con su scritto “25 Aprile? Sti cazzi”. Striscione e letame sono stati rimossi, sull'episodio indagano le forze dell'ordine.

Intanto Milano si prepara al tradizionale corteo del 25 aprile dell'Anpi, una manifestazione anche quest'anno a carattere nazionale. L'appuntamento è alle 14 in Corso Venezia. Alla manifestazione dell'Anpi parteciperanno associazioni, sindacati, partiti. Ci sarà anche la Brigata Ebraica, la cui presenza è contestata ogni anno dai gruppi della sinistra pro Palestina.

"Le polemiche ci sono tutti gli anni, ogni anno sembrano sempre più importanti, più gravi, ma le polemiche ci sono. Il punto è che lo spirito del 25 aprile non cambia, quello che io dico è che questa è comunque una festa, la festa della Liberazione e non della libertà, come qualcuno vuole far credere, ma che noi dobbiamo e vogliamo festeggiare: un passaggio positivo per la nostra storia che è stata la Liberazione che ha portato alla costituzione che è magnifica. Il senso è talmente profondo e alto che deve farci andare al di là di qualche polemica che naturalmente c'è", così il sindaco Giuseppe Sala.