La ragazza stuprata in una tenda a Milano: “Avevo solo chiesto aiuto” Una donna è stata stuprata in una tenda a Milano. Il suo aguzzino, un uomo di 32 anni, è stato arrestato. La vittima ha raccontato agli investigatori che gli aveva chiesto solo aiuto.

A cura di Ilaria Quattrone

"Avevo solo chiesto aiuto": è quanto ha raccontato una donna di 57 anni che, nella mattinata di sabato 29 aprile, è stata vittima di uno stupro a Milano. Sulla base delle dichiarazioni fornite dalla vittima e del riconoscimento fotografico, è stato fermato un uomo di 32 anni che solitamente dorme nella stessa zona in cui è stata violentata la 57enne. Dopo il provvedimento, sarà effettuata la comparazione del Dna.

Il 32enne prima di essersi trasferito a Milano, viveva a Torino

Prima del fermo, la donna ha ricostruito la dinamica insieme agli investigatori. La vittima ha riferito che l'uomo le avrebbe raccontato che, prima di arrivare a Milano, viveva a Torino. Un dettaglio importante considerato che, una volta fermato il 32enne, gli inquirenti hanno scoperto che era stato ospitato da un'altra persona prima di arrivare nell'area dove si trova la metropolitana di San Donato.

Il 29 aprile, la 56enne ha incontrato il suo aggressore davanti alla stazione Centrale. Si trovavano nel piazzale della stazione e precisamente vicino alla famosa opera che raffigura una Mela. Proprio lì, l'uomo le ha offerto ospitalità. Le avrebbe detto: "Vieni a dormire da me". Il 32enne avrebbe preso il tram con lei e poi l'avrebbe portata nella sua tenda in piazza Carbonari.

L'arresto del 32enne

Negli atti è stato riportato che un secondo uomo avrebbe rifiutato di partecipare alle violenze, affermando in tono dispregiativo "è un'invalida", ma non avrebbe in alcun modo aiutato la donna. Quest'ultima, la mattina successiva, è riuscita a chiedere aiuto a un passante che stava portando in giro il suo cane. È stato lui a chiamare la polizia. Quando gli investigatori sono arrivati, il responsabile non era più in zona.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 10 maggio, è stato fermato un 32enne. Nella giornata di domani ci sarà l'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari Livio Cristofano per la convalida del fermo. Il giudice potrebbe anche decidere relativamente alla custodia cautelare in carcere.