Donna attirata in una tenda e violentata: fermato un uomo per stupro a Milano La violenza è avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 aprile all’interno di una tenda nei giardini di piazza Carbonari, dove dormono alcuni senzatetto. La vittima, una clochard di 57 anni, ha denunciato tutto alla polizia.

Foto di repertorio

Un'altra violenza sessuale a Milano, l'ennesimo caso segnalato dopo gli stupri in zona Centrale e l'aggressione ai danni di una giovane nei bagni di una discoteca in via Padova.

Stavolta la polizia ha fermato un uomo di 32 anni in seguito alla denuncia di una donna di 57 anni che, nella mattinata di sabato 29 aprile, ha segnalato di essere stata vittima di una violenza sessuale: lo stupro è avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 aprile all’interno di una tenda nei giardini di piazza Carbonari, dove dormono alcuni senzatetto.

L'uomo, un cittadino somalo senza fissa dimora, una volta portato in questura è stato fermato su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Si trova ora nel carcere di San Vittore, in attesa della convalida del fermo.

La vittima attirata in una tenda

Il 32enne, secondo quanto raccontato dalla vittima (anch'essa senza fissa dimora) agli inquirenti, aveva intercettato la donna in centro città, in un centro di accoglienza, e le aveva offerto assistenza e un riparo per proteggersi dal maltempo all'interno del suo giaciglio di fortuna.

L'uomo, dopo aver guadagnato la fiducia della vittima, l'avrebbe così fatta entrare all'interno di una tenda, posizionata nei giardini di piazza Carbonari: qui dentro, approfittando della condizione di particolare fragilità della donna, l'avrebbe costretta a subire atti sessuali.

Il vertice oggi con il ministro Piantedosi

Un caso che coincide con il vertice sulla sicurezza di Milano, convocato proprio nella giornata di oggi, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il faccia a faccia istituzionale, deciso dopo l'escalation di violenze delle ultime settimane intorno alla stazione, serve per fare il punto su un tema che, come ha ammesso più volte il sindaco Beppe Sala, "è molto sentito".