La polizia locale non potrà più avere il taser: la legge lombarda è anticostituzionale La sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato “illegittima” la legge lombarda sui taser. Non spetta alla Regione dotare la polizia locale di quella che è a tutti gli effetti un’arma comune, ma allo Stato.

A cura di Enrico Spaccini

Dotare la polizia locale con il taser è anticostituzionale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 126 del 6 aprile depositata il 24 maggio. La detenzione delle armi da offesa, infatti, è esclusiva dello Stato e delle sue polizie. Per questo, la legge lombarda che prevedeva l'uso per la polizia locale (del 25 maggio 2021) non è legittima.

I taser sono "a tutti gli effetti arma comune"

Il possesso del taser da parte degli agenti lombardi era regolamentato dall'articolo 5 di quella legge regionale. Tra la lista di strumenti in dotazione, figuravano anche le voci: "Dissuasori di stordimento a contatto" e "altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori". Secondo la Corte, sarebbe proprio qui il problema: l'articolo 117 della Costituzione riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di armi. Inoltre, ci sarebbe già una divisione specifica tra ciò che è "armamento" e quello che è "mezzo e strumento operativo" cui disciplina è regolata dalle Regioni. "I dissuasori di stordimento a contatto (quindi i taser) sono dispositivi rientranti nella categoria delle armi comuni a impulso elettrico – si legge nella sentenza – e andrebbero considerati a tutti gli effetti come arma comune".

Regione Lombardia ha invaso "la competenza statale"

Introducendo, quindi, l'utilizzo dei taser nella polizia locale, Regione Lombardia avrebbe invaso "la competenza statale". Inoltre, è vero che le regioni possono avviare sperimentazioni "di armi comuni ad impulso elettrico", ma queste devono avere alla base una procedura che deve coinvolgere la Conferenza unificata (ovvero la Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni) e "l'adozione di un apposito decreto ministeriale". Cosa che non c'è stata.