La polizia lo sorprende mentre ruba fiale di morfina in ospedale a Como: arrestato infermiere 48enne

Un infermiere dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como) è stato arrestato per furto aggravato e falsità ideologica. I poliziotti lo avrebbero sorpreso mentre rubava una fiala di morfina dal deposito, ma ne avrebbe sottratte in tutto circa 40.

Un infermiere del reparto Ortopedia dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (in provincia di Como) è stato arrestato ieri mattina, martedì 16 settembre, dalla polizia di Stato di Como con l'accusa di furto aggravato e falsità ideologica. Il 48enne, dipendente dell'Asst Lariana, sarebbe stato sorpreso dagli agenti del posto fisso dell'ospedale mentre sottraeva dal deposito dei farmaci una fiala di morfina. Gli investigatori ora stanno svolgendo altri accertamenti per capire la quantità esatta dei medicinali che l'infermiere avrebbe sottratto nel tempo.

Le indagini erano iniziate in seguito a una segnalazione interna all'ospedale riguardo presunte fittizie destinazioni della morfina. Stando a quanto ricostruito finora, infatti, il 48enne avrebbe indicato falsamente sul registro di scarico dei medicinali nomi di pazienti realmente ricoverati, che in realtà non necessitavano la somministrazione dei farmaci. In questo modo, avrebbe prelevato dal magazzino circa 40 fiale di morfina.

La direzione ha presentato denuncia all'autorità giudiziaria e nella mattinata del 16 settembre i poliziotti del posto fisso di polizia dell'ospedale avrebbero sorpreso il 48enne uscire dal magazzino proprio con una fiala di morfina appena sottratta. L'infermiere è stato quindi arrestandolo in flagranza di reato per furto aggravato e falsità ideologica ed è scattata la perquisizione domiciliare. In casa, gli investigatori avrebbero trovato e sequestrato circa 13 grammi e mezzo di hashish, per i quali è stato sanzionato amministrativamente.

A seguito dell'arresto, il pm di turno in Procura a Como ha disposto il trasferimento del 48enne presso il carcere. Le indagini ora proseguono per accertare la quantità esatta dei medicinali che sarebbero stati sottratti. Sono in corso le analisi del registro dei prelievi che verranno poi confrontati con le loro destinazioni.