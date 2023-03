La Polizia è alla ricerca della banda degli oratori: raffica di furti nelle parrocchie Negli ultimi mesi sono avvenuti diversi furti nelle parrocchie di Saronno, in provincia di Varese. Il bottino è sempre molto esiguo, ma i danni ale strutture ingenti: si teme che possa esserci la volontà di danneggiare le comunità pastorali.

A cura di Fabrizio Capecelatro

È già stata soprannominata "la banda delle parrocchie", ma i suoi componenti non hanno ancora un volto, né un'identità. Sono un gruppo di malviventi che nelle ultime settimane ha messo a segno una raffica di furti negli oratori delle parrocchie di Saronno e, in generale, nella provincia di Mantova. Il bottino, ogni volta, è di poco conto, ma loro continuano imperterriti a intrufolarsi nelle strutture religiose e portare via ogni oggetto di valore.

I furti negli oratori

Sono ormai diversi i furti avvenuti nelle ultime settimane negli oratori del Saronnese. I ladri hanno, infatti, già fatto incursione nella parrocchia di via Legnani, in quella della Sacra Famiglia (per ben due volte) e in quello della Cassina Ferrara che fa capo alla chiesa di San Giovanni Battista.

A essere presa di mira è, quindi, la Comunità pastorale Crocifisso Risorto. E c'è già ci sospetta che possa trattarsi proprio di un dispetto nei loro confronti. Il bottino dei furti è, infatti, sempre molto misero, visto che queste strutture non hanno a disposizione chissà quali beni.

Eppure i ladri sembrano continuare ad accanirsi, forse perché anche i sistemi di allarme non sono poi così all'avanguardia, trattandosi di strutture religiose per i giovani. I danni, però, spesso sono importanti e la comunità pastorale deve farsene carico.

I danni per le parrocchie

I ladri, infatti, oltre a fare danni per entrare all'interno degli edifici, in alcuni casi hanno anche volontariamente distrutto alcune porte o finestre o addirittura il bagno per le persone con disabilità. E anche per questo c'è chi pensa possa trattarsi di azioni mirate contro gli oratori.

Ogni volta che avvengono questi furti, i parroci della zona provvedono a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine. E ora i carabinieri stanno indagando per cercare di mettere in fila le varie rapine e capire se c'è un'unica matrice.