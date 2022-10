La piantagione di cannabis dentro l’azienda: a coltivarla sono il titolare e un operaio Un capannone della zona industriale di Offanengo (Crema) trasformato in laboratorio di spaccio. All’interno piante alte, dosi pronte per lo smercio, denaro contante e bilancini di precisione.

Foto di repertorio

Una vera e propria piccola piantagione di cannabis. A fungere da serra, un'insospettabile azienda che produce bancali di legno nel Cremasco (Cremona). E non solo, evidentemente.

Sono stati arrestati a piede libero i due coltivatori, rispettivamente titolare e operaio della ditta: si tratta di due uomini di nazionalità rumena, di 47 e 25 anni. La prima udienza del processo a loro carico si celebrerà il 16 novembre.

La serra all'interno dell'azienda

Piante alte, piccoli arbusti, infiorescenze. La polizia di Crema, durante il blitz nell'azienda di Offanengo, si è trovata davanti tre file di marijuana, attrezzate con lampade, ventilatori, timer e termostati: un intero ciclo produttivo di cannabis, da smerciare sulla piazza cittadina direttamente dal laboratorio. Insomma, una piccola centrale di spaccio a chilometro zero.

Bilancini di precisione e denaro contante

E ancora una ventina di vasetti in vetro con chiusura ermetica contenenti marijuana, un etto e mezzo di droga pronta per essere spacciata al dettaglio. Bilancini, materiale per confezionare le dosi di droga e 600 euro suddivisi in banconote di vario taglio, molto probabilmente il contante derivante dalle attività di spaccio dei due.

L'operaio pedinato dai poliziotti

Sulle loro tracce, del resto, si muovevano da tempo gli agenti del comando di Crema. Da giorni infatti i poliziotti tenevano d'occhio, pedinandolo e cercando la soffiata che potesse metterli sulla pista giusta, l'operaio 25enne. Il quale, inconsapevole, li ha condotti ieri proprio nella sua tana clandestina. Facendosi scoprire, e mettendo fine così alla sua (fiorente) attività.