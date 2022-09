Litiga con il titolare e lo uccide a colpi di pistola: tragedia in un’azienda a Casale Cremasco Un uomo di 61 anni è morto colpito da alcuni proiettili di pistola in un’azienda Classe A Energy di Casale Cremasco-Vidolasco, in provincia di Cremona. La vittima è il titolare dell’azienda: sarebbe morto al termine di una lite con un’altra persona.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia in un'azienda di Casale Cremasco-Vidolasco, in provincia di Cremona. Stando alle prime informazioni un uomo di 61 anni è morto colpito da alcuni proiettili di pistola. Si tratterebbe di omicidio ma tutto è ancora in via di accertamento. I fatti sono accaduti nella ditta Classe A Energy. Sul posto si sono precipitati i carabinieri che indagano sull'accaduto. Inutili i soccorsi, per il 61enne non c'è stato più nulla da fare. L'uomo – come spiega Il Messaggero – sarebbe il titolare dell'azienda: sarebbe stato vittima di omicidio al termine di una lite con un dipendente.